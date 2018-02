ACM pakt onfrisse praktijken incassobureaus aan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete van 375.000 euro opgelegd aan bureau Credit Invest wegens het onder druk zetten van consumenten om onterecht opgelegde vorderingen te betalen. Ook heeft de autoriteit incassobureau Intrum Justitia een waarschuwing gegeven. Dat meldt ACM maandag.

Volgens de autoriteit probeerde Credit Invest mensen rekeningen te laten betalen voor abonnementen die ze niet hadden afgesloten. De autoriteit legt daarom een boete van 375.000 euro op aan het bedrijf, dat ook actief is onder de namen De Nederlandse Incassocentrale, Credit Pay, MKBusiness en Stichting Derdengelden Incasso Service. De direct leidinggevende is beboet met nog eens 40.000 euro.

Het ging vaak om rekeningen van ongewenste abonnementen, zoals op kortingsdiensten. Credit Invest dreigde daarbij met gerechtelijke procedures en hoge incasso- en proceskosten. Mensen voelden zich hierdoor gedwongen de onterecht opgelegde vorderingen toch te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de ACM heeft laten verrichten. De ACM heeft de bevindingen aan het Openbaar Ministerie overhandigd, dat nog onderzoek doet naar het bedrijf. Credit Invest heeft bezwaar aangetekend tegen de boete, bericht ANP.

Incassobureaus zetten mensen ontoelaatbaar onder druk

Ook incassobureau Intrum Justitia maakte zich schuldig aan onfrisse praktijken. De ACM nam het bedrijf onder de loep na klachten van consumenten. Het incassobureau probeerde consumenten te laten betalen door te dreigen met sancties die het niet mocht opleggen zoals het beslag leggen op de inboedel.

Het bureau heeft nu beterschap beloofd en gezegd haar werkwijze te zullen aanpassen. De ACM neemt daar op dit moment genoegen mee. Maar mocht er geen verbetering optreden dan kan het bureau alsnog een boete verwachten.

In 2016 startte ACM een campagne waarin de autoriteit consumenten opriep melding te maken van oneerlijke incassobureaus. ACM deed dat naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat incassobureaus zich vaak onterecht hard opstellen tegenover consumenten.

Correctie (12 februari 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat het onderzoek van ACM donderdag naar buiten is gebracht. Dat klopt niet. Dit was maandag. Hierboven is dat aangepast.