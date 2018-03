VVD-Kamerlid behandelt huurders ondermaats

VVD-Kamerlid Wybren van Haga behandelt huurders van zijn Amsterdamse panden structureel ondermaats, blijkt uit onderzoek van NRC. Zo dreigt hij eventuele boetes voor zijn overtredingen van de lokale huurregels op zijn huurders te verhalen en weigert hij vervangende woonruimte voor huurders te zoeken van wie hij de huurcontracten heeft opgezegd, wat volgens de gemeente wel zijn verantwoordelijkheid is.

De integriteitscommissie van de VVD onderzoekt momenteel of het Kamerlid „naar beste vermogen heeft gehandeld”. De uitkomsten worden pas na de gemeenteraadsverkiezingen verwacht. Het onderzoek naar Van Haga werd ingesteld nadat Het Parool in december vorig jaar onthulde dat de VVD’ er momenteel de huurregels in Amsterdam overtreedt. „Een Kamerlid moet het goede voorbeeld geven, ook als het gaat om privébezit”, zei een woordvoerder van de VVD-fractie destijds.

Nog steeds contact met huurders

Uit het onderzoek van NRC blijkt nu dat Van Haga al jaren in aanvaring komt met huurders. NRC sprak met meer dan twintig (oud-)huurders van Van Haga en kon documenten en correspondentie inzien. Zij schetsen het beeld van een man die de grenzen van de wet opzoekt om er zakelijk beter van te worden. „Het is een huisjesmelker”, zegt Gert Jan Bakker van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV) in Amsterdam, dat gefinancierd wordt door de gemeente en woningcorporaties. Bij het MOV kwam de eerste klacht in 2003 binnen. Bakker: „Hij stelt rendement boven de mensen aan wie hij verhuurt.”

Van Haga kwam in oktober in de Tweede Kamer, nadat partijgenoten van hem doorgeschoven naar het kabinet. Hij zegt sindsdien afstand genomen te hebben van zijn vastgoedactiviteiten, maar uit e-mails in het bezit van NRC blijkt dat hij zich nog altijd persoonlijk bemoeit met de gang van zaken en contact heeft met huurders.

Het Kamerlid overtreedt op verschillende adressen in Amsterdam de regels omdat er te veel huurders wonen. Daarvoor zijn vergunningen nodig die Van Haga niet heeft. Boetes voor het overtreden van de huurregels kunnen oplopen tot meer dan 20.000 euro. In een poging daaraan te ontkomen, heeft Van Haga van minstens zes adressen de huurovereenkomst opgezegd. Huurders die weigeren mee te werken, dreigt hij verantwoordelijk te stellen voor de boetes.

Boetes verhalen op de huurders mag niet volgens de gemeente. „Als woningeigenaar ben je verantwoordelijk en moet je je aan de regels houden”, zegt de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (wonen, SP).

