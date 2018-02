Turkse oppositiepartij HDP kiest twee nieuwe leiders

De Turkse pro-Koerdische oppositiepartij Democratische Partij van de Volkeren (HDP) heeft zondag tijdens een partijcongres in Ankara twee nieuwe co-voorzitters verkozen. Dat schrijft persbureau AP.

Duizenden partijleden kwamen bijeen om de opvolgers van oud-leiders Selahattin Demirtas en Figen Yuksekdag te kiezen. De oppositiepartij HDP is de op een na grootste in Turkije. Bij het zwaarbeveiligde congres waren zo’n 32.000 mensen aanwezig, bericht Reuters. De partijleden kozen Pervin Buldan en Sezai Temelli unaniem als nieuwe co-voorzitters. Traditioneel worden altijd een man en een vrouw verkozen.

43 tot 142 jaar celstraf

Oud-leiders Yuksekdag en Demirtas werden in 2016 gearresteerd op verdenking van het maken van propaganda voor de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die vecht tegen de Turkse staat. In 2014 verloor Demirtas de presidentsverkiezingen van de huidige president Erdogan. Tegen Demirtas werd begin 2017 43 tot 142 jaar celstraf geëist, tegen Yuksekdag was dit 30 tot 83 jaar. Demirtas zit nog steeds vast maar ontkent betrokken te zijn geweest bij activiteiten van de PKK, die de Turkse autoriteiten als terroristische organisatie beschouwen.

In 2016 werden na het uitroepen van de noodtoestand in totaal negen leden van de oppositiepartij opgepakt, alsmede een aantal pro-Koerdische journalisten. Dit leidde tot hevige protesten in Istanbul. De HDP heeft zich uitgesproken tegen de Turkse operatie in de Koerdische enclave Afrin in Noord-Syrië. De Turken willen de Koerden uit Afrin verdrijven. De strijders van de YPG, een Koerdische zusterorganisatie van de PKK, worden door de Turkse autoriteiten als terroristen gezien.

Eerder werd oppositiepartij HDP door de Turkse regering ingezet als bemiddelaar in het vredesproces met de PKK. Maar nadat het vredesproces vastliep en de oorlog met de PKK weer oplaaide, werd de HDP ervan beschuldigd banden te onderhouden met terroristen. Eind januari liepen in Amsterdam nog duizend mensen mee in een protestmars tegen het binnenvallen en bombarderen van Afrin.