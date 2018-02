Russische wetenschappers wilden stiekem bitcoins delven

Rusland is in de ban van cryptovaluta. Vorige week werd de arrestatie bekend van een groep wetenschappers van het Nucleair Centrum in de Russische stad Sarov, geboorteplaats van de eerste Russische nucleaire bom. Zij werden in de boeien geslagen toen zij hun supercomputers, bedoeld voor de ontwikkeling van kernkoppen, stiekem wilden inzetten om bitcoins en andere digitale munten te ‘delven’. De bitcoin-gretige wetenschappers waren er gloeiend bij, zo meldde de BBC.

Het bleek niet voor het eerst dat in Rusland industriële objecten worden ingezet om de cryptomanie te stillen. Begin vorige maand werd bekend dat handige Russische zakenlieden in Siberië krachtcentrales hadden opgekocht met als doel die om te bouwen tot datacentra voor de – energie-intensieve – online zoektocht naar bitcoins.

Geen ‘bit-roebel’, wel belastingvoordeel

Net als veel andere landen heeft Rusland moeite een helder standpunt te bepalen ten aanzien van de opmars van cryptovaluta. Eerst wilde Rusland meeliften op de bitcoinhype met de ontwikkeling van een eigen, officiële ‘bit-roebel’.

Elke ochtend onze beste stukken en het belangrijkste nieuws ontvangen? Aanmelden voor NRC Vandaag

Enkele maanden geleden pleitte president Poetin ineens voor een totaalverbod op digitale valuta, die „witwaspraktijken, belastingfraude en de financiering van terrorisme” in de hand zouden werken.

En afgelopen december kondigde het Russische ministerie van Financiën juist de regulering aan van cryptovaluta en de onderliggende blockchaintechnologie. Het genereren van bitcoins en aanverwanten zal nu worden toegestaan, mits de munten buiten Rusland worden verhandeld en over de inkomsten daarvan belasting wordt betaald.

Voor Russische ambtenaren met bitcoin-investeringen behelsde de nieuwe richtlijnen een onverwacht cadeau: zij hoeven hun digitale vermogen over 2017 niet op te geven bij de belastingen.