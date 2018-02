Meer dan 150 melkveebedrijven weer open

Ruim 150 van de 2.100 melkveebedrijven die zijn geblokkeerd vanwege fouten in hun administratie mogen weer open. Volgens het ministerie van Landbouw zijn de onderzoekscriteria aangepast waardoor honderd bedrijven alsnog binnen de gestelde normen vallen. Vijftig andere bedrijven hebben hun registratiesysteem op orde waardoor hun blokkade wordt opgeheven.

Het ministerie maakte vorige week bekend dat de omvang van de in januari geopenbaarde melkveefraude veel groter is dan gedacht. Het aantal geblokkeerde bedrijven ging toen van 45 naar 2.100. Dit zijn ondernemingen die administratie van hun melkvee niet op orde hebben.

Het onderzoek kwam er nadat bleek dat Nederlandse boerderijen in 2017 fors meer meerlingen (meerdere kalveren per koe) registreerden dan gebruikelijk. Een aantal melkveehouders bleek een pasgeboren kalf van een koe te registreren bij een andere koe dan die gekalfd had. Daardoor bleef de eigenlijke moeder volgens de administratie een koe die niet eerder baarde.

Door op deze manier te registreren kunnen boeren meer koeien houden dan wettelijk is toegestaan. Koeien die nog niet gekalfd hebben tellen bijvoorbeeld maar voor de helft mee bij de regels ten aanzien van fosfaatreductie. Op die manier hoeven boeren minder koeien weg te doen om toch aan deze regels te voldoen.