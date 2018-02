Noren doe je geen groter plezier

Langlaufers zijn arbeiders, slaven van de sneeuw, met de Noren ver voorop. De dominantie van Noorwegen werd zondag bij de Winterspelen nog maar eens geaccentueerd met een clean sweep op de skiathlon (15 kilometer klassieke stijl en 15 kilometer vrije stijl, inclusief skiwissel) voor mannen. Dat een Noor won verbaasde niet, maar een volledige Noors podium is geen usance. De verrassing school in de naam van de winnaar, Simen Hegstad Krueger, met één wereldbekerzege voor Noorse begrippen een rookie. Martin Johnsrud Sundby werd hoger ingeschaald, maar hij moest zich tevreden stellen met zilver. Het brons eiste Hans Christer Holund op.

Langlaufen eist veel van het lichaam. Het is beulswerk in het kwadraat, wat aan de finish tot expressie komt in een gezelschap amechtig hijgende, uitgeputte sporters. Langlaufen is een regelrechte aanslag op het gestel, met de beestachtige 50 kilometer klassieke stijl – alleen voor mannen - als de zwaarste aanslagpleger. Een langlaufer is één met de natuur. Dat appelleert aan een oergevoel. Vandaar dat Noren de sport tot hun nationale bezigheid hebben bevorderd. Zij doen niet liever dan langlaufski’s onderbinden en de vrijheid tegemoet skiën. Een Noor doe je geen groter plezier dan hem en haar te laten sublimeren met de natuur. Dan is langlaufen in een land met lange, strenge winters een ideale bezigheid.

Björn Dählie

De absolute belichaming van de navelstreng tussen langlaufen en Noorwegen was Björn Dählie, die tussen 1989 en 1999 als een beul tekeer ging. Een onverzadigbare jager met een buit van 29 medailles op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. Dählie is een icoon in Noorwegen, een status waarvan de verse olympisch kampioen Krueger nog van is verwijderd.

De aanpak van Dählie was van een grote zelfopoffering. Hij putte zich uit in monsterlijke skitochten met een sobere levenswijze. Dählie kon zich als geen andere pijnigen. Hij ging door waar zijn concurrenten afhaakten. Dählie geldt nog immer als voorbeeld van opkomende talenten. Ook voor de 24-jarige Krueger die zich schatplichtig aan Dählie voelt.

De langlaufsport heeft ook een bedenkelijke reputatie opgebouwd, met een groot Fins dopingschandaal van een decennium geleden als zwartste rouwrand. Mogelijk staat de sport een nieuw schandaal te wachten. De Duitse dopingnieuwsjager Hajo Seppelt heeft een lijst in handen met 2.000 namen van langlaufers met afwijkende bloedwaarden, wat zou kunnen wijzen op dopinggebruik. Onder hen ook Noren. Bewijzen zijn er niet, maar het nieuws legt wel een grauwsluier over het langlaufen in Pyeongchang.