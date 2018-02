Mensenrechtenactivist Asma Jahangir (66) overleden

De Pakistaanse mensenrechtenactivist Asma Jahangir is zondag op 66-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar zus tegenover persbureau AFP. Ze overleed in een ziekenhuis in de Pakistaanse stad Lahore na een hartaanval.

Jahangir was een van de bekendste activisten op het gebied van mensenrechten in Pakistan. Ze richtte eind jaren tachtig de mensenrechtencommissie HRCP op en was tussen 2004 en 2010 VN-rapporteur voor godsdienstvrijheid.

Lees ook het portret dat NRC over Jahangir in 2002 maakte: Moeizame strijd voor mensenrechten in Pakistan

Ook was ze een van de oprichters van het Womens Action Forum, een organisatie die actie voerde tegen de islamisering van de rechtspraak in Pakistan. In 2002 kreeg ze de Nederlandse Geuzenpenning uitgereikt voor haar strijd voor de gelijke berechting van mannen en vrouwen.

Op Twitter noemt de Pakistaanse Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai de overleden activist een “redder van democratie en mensenrechten”.

Jahangir ging als achttienjarige rechten studeren nadat haar vader was opgepakt vanwege kritiek op het militaire bewind in begin jaren zeventig. Ze wist hem uiteindelijk vrij te krijgen. Samen met haar zus richtte ze de eerste vrouwelijke advocatenpraktijk in Pakistan op. Haar strijd voor gelijke rechten stuitte op veel weerstand. Zo werd ze met de dood bedreigd en kreeg ze in 2007 huisarrest onder president Pervez Musharraf.

Lees ook dit interview met Jahangir uit 2007 : ‘Religieuze tolerantie neemt overal af’

Jahangir maakte zich in toenemende mate zorgen over de afgenomen tolerantie wereldwijd. In een interview met NRC zei ze: “Sinds de aanslagen van 9/11 gaat het bergafwaarts met de tolerantie. Ook in West-Europa.”