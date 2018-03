Is escort bewijs voor Russische inmenging?

Een twintigjarige escort uit Wit-Rusland heeft mogelijk een puzzelstukje geleverd voor het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Nastja ‘Rybka’ (‘Visje’) – een pseudoniem voor Anastasia Vasjoekevitsj – bestormde afgelopen september het kantoor van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Rybka en haar in latex geklede vriendinnen werden snel het kantoor uitgezet. De ‘provocatie’ wekte echter de interesse van Navalny’s onderzoeksteam.

Nastja Rybka is bekend van tv en laat zich erop voorstaan een relatie te hebben gehad met oligarch Oleg Derikpaska, die dik is met president Poetin en door de VS op de sanctielijst is gezet. Daarover schreef ze een boek: ‘Dagboek van de verleiding van een miljardair’. Deripaska noemt ze ‘Roeslan’. Rybka schrijft ook over een andere man: een machtige ambtenaar die ze ‘Papa’ noemt. Roeslan en Papa voeren belangrijke besprekingen op een jacht, voor de kust van ‘Groenland’.

Papa, zo ontdekte Navalny’s onderzoekers, is in feite Sergej Prichodko, chef-staf van premier Medvedev en een van de belangrijkste buitenland-adviseurs van Rusland. In augustus 2016 ontmoette hij Deripaska op diens luxe jacht voor de kust van Noorwegen. Op de beelden die Nastja Rybka op haar Instagram plaatste zijn beide mannen duidelijk te herkennen.

Oleg Deripaska betaalde miljoenen aan Paul Manafort, die werkte voor de pro-Russsche president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en daarna campagneleider werd voor Donald Trump. Mogelijk deed Deripaska dat in opdracht van het Kremlin. De geheime ontmoeting tussen Deripaska en Prichodko onderbouwt die verdenking.