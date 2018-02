Historisch derde goud voor Kramer op de vijf kilometer

Duel met Bloemen

Vooraf leek Kramer de olympische titel eigenlijk alleen maar te kunnen verliezen, zo dominant is hij al tien jaar op de 5.000 meter. Deze Winterspelen staan vooral in het teken van de olympische titel die nog ontbreekt op zijn palmares, die op de olympische 10.000 meter. Acht jaar geleden was er de verkeerde wissel in Vancouver, in 2014 werd hij verslagen door Jorrit Bergsma.

Het eerste deel van het duel met Bloemen beslechtte Kramer in zijn voordeel, maar de Canadees zal een veel groter gevaar vormen op de langste afstand, waarop hij net als op de 5.000 meter wereldrecordhouder is. Donderdag staat de 10.000 meter op het programma.