Dag 4 Winterspelen: 1.500 meter vrouwen om 13.30 uur van start

Wüst, die zaterdag zilver won op de 3.000 meter toen ploeggenoot Carlijn Achtereekte de eerste plek bemachtigde, neemt het op tegen de Canadese Brianne Tutt. Marrit Leenstra volgt in race twaalf en schaatst tegen de Poolse Katarzyna Bachleda-Curus. Lotte van Beek is de laatste Nederlandse die vandaag schaatst, zij neemt het op tegen Ayaka Kukuchi uit Japan.

Over enkele minuten start de 1.500 meter vrouwen. De Nederlandse schaatsers zullen in de elfde, twaalfde en dertiende rit rijden. Ireen Wüst, die het spits afbijt voor Nederland, zal volgens de planning om 14.31 starten.

Van de 25 deelneemsters die maandag deelnamen wisten er slecht vijf tijdens de eerste run op de been te blijven. Geen enkele snowboardster wist twee foutloze afdalingen neer te zetten in de wedstrijd die uiteindelijk door de Amerikaanse Jamie Anderson werd gewonnen.

Tegen persbureau Reuters zegt directeur Roby Moresi dat de jury vond dat het weer stabiel genoeg was en "binnen de grenzen": "Het weer zou morgen bovendien hetzelfde zijn en niet enorm verbeteren." De FIS zou nooit een wedstrijd houden als die niet veilig is", aldus de federatie.

De internationale skifederatie FIS blijft erbij dat het een goed besluit was om het onderdeel slopestyle bij het snowboarden voor vrouwen op de Olympische Spelen gewoon door te laten gaan dinsdag. Internationaal was er veel kritiek op dat de wedstrijd ondanks de harde wind toch werd gehouden.

De Nederlandse schaatsers rijden dinsdag op de 1500 meter niet tegen bekende tegenstanders, zegt NRC-sportverslaggever Maarten Scholten. Patrick Roest treft in de vierde rit de Nieuw-Zeelander Reyon Kay. In rit 14 start topfavoriet Kjeld Nuis in de buitenbaan tegen de Japanse subtopper Takura Oda. Nuis reed maandag in de training een fantastisch temporondje van 23,4 seconden. “Een persoonlijk record”, zei hij glunderend.

Dahlmeier does the double! 🥇🥇 The German becomes the first Olympian to win two #Gold medals at #PyeongChang2018

De Duitse biatleet Laura Dahlmeier is de eerste sporter die twee gouden medailles heeft gewonnen op de Winterspelen van 2018. Maandagochtend sleepte zij haar tweede plak in de wacht op de 10 kilometer achtervolging.

A post shared by Kjeld Nuis (@kjeldnuis) on Feb 11, 2018 at 4:29am PST

Koen Verweij zal als laatste Nederlander in de zestiende rit tegen de Noor Allan Dahl Johansson schaatsen. Er zijn in totaal achttien ritten.

De loting van de 1.500 meter mannen, die dinsdag wordt verreden, is bekend. Patrick Roest treft in rit vier de Nieuw-Zeelandse Reyeon Key. Wereldkampioen Kjeld Nuis moet het in de veertiende rit opnemen tegen de Japanse Takuro Oda, die de tiende seizoenstijd op zijn naam heeft staan.

"U weet dat sport geen vrede kan bewerkstelligen. Wij doen geen politieke onderhandelingen. We hebben laten zien dat onderhandelingen kunnen leiden tot een positief resultaat. Nu is het aan de politieke kant om deze voortvarendheid te gebruiken."

Thomas Bach vindt dat het Olympisch Comité voldoende heeft gedaan om de Korea's samen te krijgen. "Nu is het aan de politici om het stokje over te nemen", zei de voorzitter tijdens een persconferentie. Bach hoop dat de huidige, positieve verhouding tussen de twee landen "zal doorgaan na het doven van het Olympisch vuur".

We zullen zien of hij vanaf dinsdag wordt uitgejouwd door het publiek. Het zal Knegt weinig uitmaken, die zegt altijd dat hij toch niets hoort als hij eenmaal schaatst.

Het lijkt onlogisch dat Knegt dit zaterdag bewust zou hebben gedaan. Hij tikte Lim meteen na de race bemoedigend op zijn helm om hem te feliciteren en hij noemde hem achteraf een verdiende winnaar. Het was bovendien een race zonder conflicten, de twee hadden geen aanvaring. Zo komt deze kleine rel eerder over als een kleine poging van de Zuid-Koreanen om Knegt wat te ontregelen. Eerder noemde de ploeg uit hét shorttrackland, dat hoopt op de eigen Winterspelen te gaan oogsten, de prestaties afhankelijk van hoe goed Knegt was.

Het leverde online kritiek op van Zuid-Koreanen, die hem er na de officiële medailleceremonie een dag later naar vroegen. “Het zag eruit alsof ik mijn middelvinger uitstak, maar het was niet expres. Het zag er gewoon niet goed uit op de foto”, zei Knegt. Volgens de krant The Korea Times blijven “veel Koreanen niet overtuigd”.

Een kleine rel onder Zuid-Koreanen rond Sjinkie Knegt. Dat allemaal vanwege een foto van de huldiging vlak na de 1.500 meter van afgelopen zaterdag. Op een foto van het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap is te zien hoe Knegt, die zilver won , zijn arm om olympisch kampioen Lim Hyo-jun heeft geslagen. Terwijl hij een knuffel van de mascotte in zijn rechterhand houdt, lijkt hij zijn middelvinger uit te steken.

Ook tijdens de openingsceremonie kwamen de sporters uit beide Korea's onder één vlag het stadion binnen. Ook schudde Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, de hand van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in: een uniek moment in de geschiedenis van de verdeelde Korea's. Omdat er nooit officieel vrede is gesloten verkeren de landen in feite nog altijd met elkaar in oorlog.

Het bleef lang onduidelijk of Noord-Korea zou deelnemen aan de Spelen in Pyeongchang, omdat het land niet reageerde op een uitnodiging van het Olympisch Comité. Begin januari maakte Noord-Korea bekend toch een delegatie naar de Spelen te sturen. Het land doet aan vijf sporten mee, waaronder alpineskiën, kunstschaatsen en ijshockey. Bij de laatste sport doet, voor het eerst ooit, een gezamenlijk Zuid- en Noord-Koreaans team mee.

De wind zorgt al langer voor problemen in Pyeongchang. Snowboarder Niek van der Velden viel zaterdag tijdens zijn training door een windvlaag en brak zijn arm , waardoor hij niet mee kan doen met de Spelen. Ook moesten verschillende onderdelen uitgesteld worden vanwege te veel wind. De reuzenslalom voor vrouwen, die vandaag plaats zou vinden, is om dezelfde reden uitgesteld tot donderdag.

"De wedstrijd had afgelast moeten worden. Het ging er nu meer om wie geluk had met de weersomstandigheden. Er wordt minder gedraaid in de lucht en het is moeilijk je op je trucs te focussen omdat je niet weet waar je terecht gaat komen. Het is niet leuk om bij de Olympische Spelen op zo'n niveau te moeten snowboarden."

Vanwege de forse wind bestond de wedstrijd uit slechts twee runs, in plaats van de gebruikelijke drie. In de eerste run ging de 33-jarige Maas onderuit na een te harde landing. Ze begon haar tweede run sterk, maar ook daarin viel ze.

Cheryl Maas is maandagochtend met 35,30 punten op de 23e plek geëindigd op de slopestyle. De wedstrijd, die eerder al een dag werd verzet, ging een uur en een kwartier later van start vanwege de harde wind. De Amerikaanse titelverdediger Jamie Anderson won met 83,00 punten goud, het zilver ging naar de Canadese Laurie Blouin (76,33). De Finse Enni Rukajärvi won brons met een score van 75,38.

Pakt Ireen Wüst alsnog een gouden plak?

Goedemorgen en welkom bij het liveblog van de vierde dag van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

De vierde dag van de Winterspelen, de derde dag van het schaatstoernooi. Het is vandaag weer de beurt aan de vrouwen, zij komen in actie op de 1.500 meter. De olympisch kampioen van Sotsji is er niet bij, Jorien ter Mors wist zich in december niet te kwalificeren. Voor Nederland schaatsen Lotte van Beek, Marrit Leenstra en Ireen Wüst vanaf 13.30 uur om de medailles.

Wüst is van alle kanshebbers als eerste aan de beurt, de olympisch kampioen van Vancouver 2010 rijdt in de elfde rit tegen de Canadese Brianne Tutt. Daarna is het de beurt aan Marrit Leenstra (tegen Katarzyna Bachleda uit Polen) en in rit 13 aan Lotte van Beek, die als tegenstander de Japanse Ayaka Kikuchi treft. De 1.500 meter is spannend tot en met de veertiende en laatste rit, want daarin komen wereldkampioen Heather Bergsma-Richardson (VS) en de Japanse Miho Takagi, leider in de stand om de wereldbeker, aan de start.

Slopestyle

Als de wind in de bergen rond Pyeongchang is gaan liggen, begint Cheryl Maas maandag aan de Winterspelen. De snowboarder zag zondag de kwalificaties op het onderdeel slopestyle afgelast worden en kreeg, net alle alle overige deelneemsters, een plaats in de finale toebedeeld. Iets na 03.00 uur begint de strijd om het goud, met Maas als outsider. Blessureleed in aanloop naar de Spelen maakt Maas terughoudender bij haar kansen op de slopestyle, de Nederlandse wil geen risico’s nemen met het oog op de ‘big air’, een week later. Op dat onderdeel is zij wereldkampioen.

Reuzenslalom vrouwen

Ook de alpineskiërs kijken met belangstelling naar de Koreaanse weersvoorspellingen. Na de afgelasting van de afdaling mannen, moet het olympisch skitoernooi nog beginnen. Vandaag staat de reuzenslalom vrouwen op het programma. De eerste run begint om 02.15 uur, de tweede is vanaf 05.45 uur. Het moet de eerste gouden medaille opleveren voor Mikaela Shiffrin, de 22-jarige Amerikaanse die een van supersterren van deze Spelen hoopt te worden. Shiffrin hoeft in ieder geval niet af te rekenen met haar landgenote Lindsey Vonn, die heeft besloten de reuzensalom over te slaan.