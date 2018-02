Dag 3 Winterspelen: Sven Kramer wint goud

Loting 1.500 meter vrouwen bekend De loting voor de olympische 1.500 meter vrouwen maandag is bekend. Ireen Wüst neemt het in de elfde rit op tegen de Canadese Brianne Tutt. Lukt het de Nederlandse deze keer wel om goud te winnen? Zaterdag ging ploeggenoot Carlijn Achtereekte er met de eerste plek vandoor en werd Wüst tweede. Lees over de 3.000 meter zaterdag: Sensatie Carlijn Achtereekte: goud op 3.000 meter, podium geheel oranje In race twaalf is Marrit Leenstra aan de beurt, die schaatst tegen de Poolse Katarzyna Bachleda-Curus. Lotte van Beek schaatst de dertiende en een na laatste rit tegen Ayaka Kikuchi uit Japan. Titelhouder Jorien ter Mors, die in 2014 een tijd van 1:53.51 neerzette in Sotsji, dingt deze keer niet mee in Pyeongchang. De 1.500 meter wordt maandag om 21.30 uur gereden (13.30 uur Nederlandse tijd).

Achtereekte, Wüst, De Jong en Knegt nemen medailles in ontvangst Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst en Antoinette de Jong zijn gehuldigd voor hun prestaties op de 3.000 meter zaterdag. Achtereekte won gisteren goud, Wüst won zilver en De Jong brons. Sjinkie Knegt kreeg zijn zilveren medaille. Hij werd zaterdag tweede op de 1.500 meter shorttrack. Sjinkie Knegt en gouden medaille-winnaar Hyojun Lim. Foto Koen van Weel/ANP Sjinkie Knegt krijgt op Medal Plaza de zilveren medaille voor zijn rit op de 1500 meter. Foto Koen van Weel/ANP De Nederlandse vrouwen zorgden gisteren voor een geheel Nederlands podium. Foto Koen van Weel/ANP Carlijn Achtereekte krijgt de gouden op Medal Plaza voor haar rit op de 3000 meter tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Foto: Koen van Weel/ANP De medailles worden uitgereikt voor de 3.000 meter voor vrouwen. Foto: Koen van Weel/ANP

Kramer op het podium Sven Kramer is zojuist gehuldigd. Dankzij zijn gouden medaille staat Nederland momenteel eerste in het medailleklassement. Foto Jerry Lampen/ANP

Goud voor Kramer Sven Kramer wint goud en schaatst een nieuw olympisch record. Hij reed een tijd van 6:09.76 en versloeg hiermee de Canadees Ted-Jan Bloemen die zilver won. Kramer is de eerste man die op deze afstand drie gouden medailles op rij wint. Schaatsen 5.000m mannen . Sven Kramer OR 6:09.76 . Ted-Jan Bloemen 6:11.616 . Sverre Lunde Pedersen 6:11.618 4. Peter Michael 6:14.07 5. Lee Seung-Hoon 6:14.15 6. Bart Swings 6:14.57 7. Jan Blokhuijsen 6:14.75 8. Nicola Tumolero 6:15.48 15. Bob de Vries 6:22.26

Kramer rijdt voorlopig snelste rit Sven Kramer rijdt voorlopig de snelste rit en verslaat hiermee zijn concurrent de Canadees Ted-Jan Bloemen. Hij rijdt een tijd van 6:09.76 en verbetert hiermee zijn eigen olympisch record. Er komen nog twee schaatsers in actie.

Geen medaille voor Jan Blokhuijsen Jan Blokhuijsen ging hard van start maar moest tijdens de rit inleveren. Hij reed een tijd van 6:14.75 en staat voorlopig vierde. frankhuiskamp Frank Huiskamp Het werd dus niets. Nou ja, niet de snelste tijd in ieder geval. Nieuw-Zeelander Michael dankzij sterke eindsprint… https://t.co/aQVlrqscwY 11 februari 2018 @ 08:35 Volgen De Nieuw-Zeelander Peter Michael stoot de Koreaan Lee Seung-Hoon van de eerste plek. Hij reed met 6:14.07 voorlopig de snelste tijd.

Tussenstand: Koreaan Lee Seung-Hoon rijdt voorlopig snelste rit Er wordt gedweild tijdens de 5.000 meter voor mannen. Voorlopig heeft de Koreaan Lee Seung-Hoon de snelste rit neergezet. Hij reed een tijd van 6:14.15. De Belg Bart Swings staat nu op de tweede plaats en de Japanner Seitaro Ichinohe staat derde. Jan Blokhuijsen en Sven Kramer moeten nog in actie komen, evenals de Canadees Ted-Jan Bloemen. Bob de Vries reed geen goede rit en staat voorlopig op de zesde plek.

Noren domineren skiatlon Ondertussen worden er medailles uitgedeeld voor langlaufen, de 30 kilometer skiatlon voor mannen. Het hele podium is voor de Noren. Simen Hegstad Krueger wint goud, Martin Johnsrud Sundby zilver en Hans Christer Holund het brons. HenkStouwdam Henk Stouwdam Noorse clean sweep bij skilopen, 15 km + 15 km skiathlon: 1. Simen Hegstad Krueger; 2. Martin Johnsrud Sundby; 3. Hans Christer Holund. 11 februari 2018 @ 07:41 Volgen

Bob de Vries rijdt geen goede rit Bob de Vries rijdt met een tijd van 6:22.26 geen fantastische rit. Hij staat voorlopig op de vierde plaats. Hij verraste op het OKT, versloeg daar Kramer, maar Bob de Vries heeft het niet op de Spelen. 6.22,26. Japanner Seitaro Ichinohe nog aan de leiding met 6.16,55. #os2018 @nrc — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) February 11, 2018

5.000 meter schaatsen van start De 5.000 meter schaatsen voor mannen is zojuist begonnen. Bob de Vries komt als eerste Nederlander in actie. Hij rijdt tegen de Noor Simen Spieler Nilsenals in rit vier. Jan Blokhuijsen en Sven Kramer gaan pas na de dweil van start. Blokhuijsen rijdt tegen de Nieuw-Zeelander Peter Michael in rit acht, Kramer neemt het in rit tien op tegen de Duitser Patrick Beckert.

Kwalificatie slopestyle geschrapt, alle snowboarders naar de finale Snowboarder Cheryl Maas komt vandaag toch niet in actie. Ze zou vandaag meedoen aan de kwalificatie op het onderdeel slopestyle maar vanwege de slechte weersomstandigheden is de kwalificatie geschrapt. De organisatie heeft besloten dat alle deelnemers direct doorgaan naar de finale op maandag. usskiteam U.S. Ski & Snowboard Team The women's snowboard slopestyle qualifier is canceled due to wind. All riders will compete in tomorrow's final. 💨 #olympics 11 februari 2018 @ 05:36 Volgen De finale begint maandag om 10.00 uur (02.00 uur Nederlandse tijd). Maas komt volgende week ook nog in actie op het onderdeel big air.

Afdaling mannen uitgesteld wegens harde wind De afdaling voor mannen bij het alpineskiën is zondag uitgesteld wegens harde wind. De wedstrijd stond gepland om 03.00 uur Nederlandse tijd en is verplaatst naar dezelfde tijd donderdag, heeft de internationale skifederatie laten weten. De super-G die voor donderdag stond gepland, verhuist naar vrijdag, meldt het ANP. Vooraf was de kans dat de skiërs konden starten al klein vanwege de weersomstandigheden die waren voorspeld. De hele dag worden windstoten tot 72 kilometer verwacht. De gondels waarmee de skiërs naar boven worden gebracht, moeten daardoor worden gesloten. Ook de trainingen voor zondag in Jeongseon Alpine Centre zijn afgelast.

Snowboarder wint eerste goud voor VS De Amerikaanse snowboarder Redmond Gerard heeft vannacht de eerste gouden medaille voor de Verenigde Staten in Pyeongchang gewonnen bij het onderdeel slopestyle. De Canadezen Max Parrot en Mark McMorris wonnen zilver en brons. De Amerikaanse snowboarder Redmond Gerard in actie tijdens de finale van het onderdeel slopestyle tijdens de Winterspelen in Pyeongchang op zondag. Foto Loic Venance / AFP

Programma zondag 11 februari Dit zijn vandaag de belangrijkste programma-onderdelen: 07.15 uur: langlaufen, 30 kilometer skiatlon (mannen) 08.00 uur: schaatsen, 5.000 meter mannen (met Jan Blokhuijsen, Sven Kramer en Bob de Vries) 10.50 uur: rodelen (mannen) 12.15 uur: biatlon, 10 kilometer sprint (mannen) 13.00 uur: freestyle skiën, moguls (vrouwen, run 2)

Ook snowboarder Cheryl Maas in actie Voor Nederland komt zondag ook Cheryl Maas in actie. De snowboarder begint aan haar derde Spelen en moet zich op de slopestyle in twee kwalificatieruns zien te plaatsen voor de finale. Maas is net hersteld van een voetblessure en liep eerder dit seizoen een gebroken nek op. Hierdoor is op de slopestyle, een veeleisend en risicovol onderdeel, voor Maas een finaleplaats moeilijker te bereiken dan op de big air, dat volgende week op het programma staat. Lees ook het profiel van Cheryl Maas door sportredacteur Henk Stouwdam: Meer instinctief dan competitief