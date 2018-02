Aardbeving van 2,2 bij Groningse Garrelsweer

Bij het Groningse dorp Garrelsweer in de gemeente Loppersum is zondagavond een aardbeving met een kracht van 2,2 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI vond de beving op ongeveer drie kilometer diepte plaats.

De beving werd rond vijf uur gemeten. De kracht ervan werd automatisch vastgesteld en het is dus nog mogelijk dat deze later wordt bijgesteld. RTV Noord schrijft verschillende meldingen van Groningers binnen te hebben gekregen die de beving zouden hebben gevoeld. Volgens metingen van het KNMI is het deze maand al de vijfde beving. Zaterdag werd in het dorp Scharmer een beving met kracht 1,7 gemeten. Vorige week vond in de plaats Loppersum een beving met een kracht van 2,0 plaats. De andere twee bevingen waren veel zwakker.

Vrijdag legde de Nederlandse Aardolie Maatschappij de gaswinning bij Loppersum volledig stil. Het bedrijf zei hiermee “direct gehoor” te geven aan een opdracht van minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) die op zijn beurt het advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen volgde. Het advies kwam na de zwaarste beving in vijf jaar tijd die in januari bij Zeerijp plaatsvond. Deze had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter.