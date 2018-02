Egyptische leger: 16 militanten gedood

Bij een grootschalige militaire operatie zijn dit weekend in Egypte zestien islamitische militanten gedood. Meer dan dertig anderen werden opgepakt, meldt Reuters op basis van Egyptische staatstelevisie.

De Egyptische president Sisi beval het leger in november om binnen drie maanden islamitische militanten te verdrijven uit de Sinaï. In de regio zijn onder meer groeperingen gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat (IS) actief. De beslissing kwam na een reeks aanslagen en een paar dagen na een bloedige aanval op een soefi-moskee waarbij meer dan driehonderd mensen om het leven kwamen.

Vergelding voor de aanslag op een moskee in de Sinaï is zinloos, zegt analist Sabry: ‘Regeringstroepen maken geen verschil’

De luchtmacht voerde meerdere aanvallen uit op “doelwitten die gebruikt werden door terroristische groepen om te schuilen voor lucht- en artillerieaanvallen”. De acties vonden niet alleen in de Sinaï plaats, maar ook in delen van de Nijldelta en de westelijke woestijn aan de grens met Libië. Meer dan zestig wapenopslagplaatsen, terreinwagens en motoren werden daarbij vernietigd.

Verkiezingen in maart

Speciale eenheden deden in de tussentijd samen met de politie invallen in verschillende steden in de Sinaï om militanten op te pakken. Zes boerderijen werden vernietigd waar drugs zouden worden geproduceerd. Ook zeggen autoriteiten een mediacentrum van militanten te hebben gevonden met computers, communicatieapparatuur en jihadistische boeken en documenten.

Het Egyptische leger vecht al sinds 2013 tegen islamitische milities in de Sinaï. Dat jaar pleegde Sisi, toen nog generaal, met het leger een staatsgreep na aanhoudende onrust onder het bewind van de voormalig president Morsi van het Moslimbroederschap.

In maart zijn er presidentsverkiezingen in Egypte. Meerdere concurrenten van Sisi werden de afgelopen maanden gearresteerd of trokken zich terug, waardoor de huidige president op het moment als enige op de kieslijst staat.