Zilver voor Sjinkie Knegt op 1.500 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft op de 1.500 meter een zilveren medaille gewonnen. Alleen de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun was beter in een mooie finale in de Ice Arena in Gangneung. Het is de tweede olympische medaille voor Knegt, na de bronzen medaille op de 1.000 meter vier jaar geleden in Sotsji.

De 28-jarige Knegt maakte zijn rol als een van de topfavorieten waar. De medaille vier jaar terug was nog verrassend te noemen en kwam in een periode dat hij nog vrij grillig was. Inmiddels is hij wereldtop, maar dat is in het shorttrack geen garantie voor een medaille, omdat die top bijzonder breed is.

Zijn dag in de Ice Arena begon nog vrij moeizaam, tot zijn eigen frustratie. In de voorronde, in het shorttrack meestal een kwestie van overleven voor de toppers, reed hij een erg moeizame race. De halve finale was Knegt zoals hij de laatste jaren is gaan schaatsen: snel van voren, dominant, niets weggeven en elke opening dichtgooien.