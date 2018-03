Whodunit met mooie plaatjes

In nog maar een paar bioscopen draait de animatiefilm in olieverf Loving Vincent. De makers benadrukken graag het monnikenwerk: 125 kunstenaars schilderden in zeven jaar met de hand 65.000 ‘frames’ in, een seconde film kostte soms wel tien dagen. Dat doet een film vrezen die alleen om zijn esthetiek de moeite waard is. Gelukkig is Loving Vincent een spannende whodunit met telkens verschuivend perspectief dat en passant ook een romantisch beeld van de persoon achter de gekwelde kunstenaar geeft.

Loving Vincent, door: Dorota Kobiela, Hugh Welchman. ●●●●●