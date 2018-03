Vers van de tap wil je van de tap

Je wilt het echt leuk vinden. Speciaal bier van kleine, bijzondere brouwers, die in retroliterflessen verkocht wordt – en (nu nog alleen in Amsterdam) eventueel thuis wordt bezorgd. Maar ‘vers’ tapbier, gebotteld, voor thuis? Haalt dat niet alles onderuit waar het die kleine brouwers ooit om te doen was? Vers van de tap is van de tap. En tapbier drink je niet thuis, tenzij je je eigen tap hebt. De prijs van één fles Bottel is het laatste duwtje naar het café. 11 of 12 euro, exclusief 2 euro statiegeld.