Laatste veteraan van strijd om Maasbruggen overleden

De laatst overgebleven Nederlandse veteraan van de strijd tegen de Duitsers op de Rotterdamse Maasbruggen in mei 1940, is overleden. William ‘Bill’ Ramakers stierf in de nacht van dinsdag op woensdag op 95-jarige leeftijd in zijn Canadese woonplaats London, meldt het ministerie van Defensie. Ramakers was als zeventienjarige marinier in opleiding gelegerd in Rotterdam toen het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland binnenviel. De Duitsers wilden de Maas oversteken om door te stoten naar Den Haag, maar werden op de twee bruggen over de rivier tegengehouden door Ramakers en zijn collega-mariniers. Tegen zware verliezen konden de Nederlanders vijf dagen voorkomen dat de Duitsers de overkant bereikten. (NRC)