Turkse legerhelikopter neergehaald in Syrië

Een Turkse legerhelikopter is zaterdag tijdens een offensief tegen Koerdische milities in het noordoosten van Syrië neergehaald. Daarbij zijn de twee soldaten die aan boord zaten van het toestel omgekomen. President Erdogan liet in een tv-speech weten dat “de daders een hoge prijs zullen betalen”.

Erdogan deed geen uitspraken over welke partij hij verantwoordelijk acht voor het neerhalen van de helikopter. Het toestel werd volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu uit de lucht geschoten in de zuidoostelijke provincie Hatay in Turkije, maar de Turkse autoriteiten lieten weten dat het incident vlak over de grens in Syrië plaatsvond, vlak bij Afrin.

Operatie ‘Olijftak’

Op 20 januari vielen het Turkse leger en rebellen van het Vrije Syrische Leger het noordwesten van Syrië binnen om de Koerdische militie YPG te verdrijven. De operatie kreeg de naam ‘Olijftak’.

Het is de eerste keer sinds het begin van de inval dat er een helikopter uit de lucht is geschoten, zegt NRC-correspondent Toon Beemsterboer. “Het is groot nieuws in Turkije. Dit incident laat zien dat de rebellen behoorlijk weerstand bieden.”

Zelfverdediging

De Turken zien de YPG als een bedreiging voor de nationale veiligheid. De YPG is in de ogen van de Turkse regering een verlengstuk van de Turks-Koerdische guerrillabeweging PKK. Turkije legitimeert de invasie als zelfverdediging tegen een terroristische organisatie die met Amerikaanse steun steeds beter getraind en bewapend is, zo schreef Turkije-correspondent Toon Beemsterboer eerder.

Volgens het Turkse leger zijn er al honderden Koerdische strijders uitgeschakeld. Persbureau AP schrijft dat er sinds het offensief drie weken geleden negentien Turkse soldaten om het leven zijn gekomen.