Thierry Baudet middelpunt van tumultueus lijsttrekkersdebat

“Er is vrijwel geen invloed van de mens op klimaatverandering.” Dat zei Thierry Baudet vrijdagavond in het overvolle debatcentrum De Balie. Het Amsterdamse publiek reageerde met luid hoongelach op de woorden van de fractievoorzitter. “Dat méén je toch niet?” riep Jesse Klaver (GroenLinks). Maar Baudet zette door: “Het Parijsakkoord moeten we zo snel mogelijk opzeggen. Het is één grote hoax.”

Sterker nog, volgens Baudet is het “absoluut niet waar dat 97% van de wetenschappers vindt dat de mens de grootste berokkener van klimaatverandering is.” Flauwekul, aldus de voorman van het Forum voor Democratie (FvD); geloof de woorden van de “mainstream pers” niet. Klaver reageerde fel: Baudet vertrouwt de wetenschap alleen als het hem uitkomt. Beriep hij zich niet op twee onderzoeken om een controversieel verband te zien tussen IQ en ras?

Wat van start ging als een debat met een lokale insteek – een kans voor landelijke politici zich uit te spreken over Amsterdamse onderwerpen – ontaardde vrijdag al snel in gebekvecht over landelijke thema’s en controversiële uitspraken van Baudet en zijn partijgenoten. Van wel of niet méér Schiphol naar het ontkennen van klimaatverandering en van integratie in Amsterdam naar de vraag of het FvD zich op racisme verlaat.

Het kon wellicht ook niet anders bij een treffen van zeven landelijke politieke leiders (VVD en PVV kwamen niet) zo kort na de ophef over vermeend racisme binnen het FvD: Baudet raakte in opspraak omdat hij geen afstand nam van uitspraken van rechterhand Theo Hiddema en van Yernaz Ramautarsing, nummer twee van FvD in Amsterdam.

Het was deze Ramautarsing die voor het opmerkelijkste moment van de avond zorgde, nadat Pechtold Baudet uitdaagde afstand te nemen van eerdere omstreden uitspraken over vrouwen, homoseksuelen en mensen van kleur.

Baudet ging niet helder in op Pechtolds charge en dus wees Lodewijk Asscher (PvdA) Baudet op de relatie die zijn collega Ramautarsing in 2016 legde tussen ras en IQ. In reactie riep Baudet Ramautarsing het podium op op om tekst en uitleg te geven. En Ramautarsing, die aan de zijkant mee stond te kijken, voegde zich toen inderdaad ineens bij de fractievoorzitters.

Yernaz Ramautarsing (Forum voor Democratie) komt het podium op tijdens het debat in De Balie over de toekomst van de stad en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Foto: Bas Czerwinski/ANP

Een van de presentatoren liep op Ramautarsing af om hem tegen te houden, terwijl Baudet “leugens” en “laster” riep, zwaaiend met een A4’tje – vermoedelijk met de tekst van Ramautarsing. Zonder iets te hebben kunnen toevoegen, werd Ramautarsing vervolgens weer het podium afgeleid.

“Wees dan een man, wees niet zo huilie, huilie”, zei Asscher tot Baudet. “Neem het dan terug.” Dat deed hij niet. Wel kwam hij met een nuance: Er zijn wel degelijk verschillen in IQ tussen allerlei bevolkingsgroepen, maar dat komt doordat zij ander voeding en onderwijs krijgen. “Zo hebben Chinezen een hoger IQ dan Nederlanders.”

En, voegde Baudet toe, dat verandert niets aan de “rechten en waarde” die je volgens hem hebt in de samenleving. Nadat Klaver hem nogmaals uitdaagde, zei Baudet uiteindelijk dat een “Harvard-onderzoeker” geen verband zou zien tussen huidskleur en IQ. Maar, onomwonden en expliciet afstand nemen van de woorden van zijn partijgenoten, dat deed hij niet.