Luchtafweer Syrië haalt Israëlische F-16 neer

Een Israëlische F-16 is zaterdag door het Syrische luchtafweersysteem uit de lucht geschoten. Dat gebeurde na aanvallen van Israël in Syrië, aldus persbureau AP.

De piloten konden het gevechtsvliegtuig, dat neerstortte in het noorden van Israël, tijdig verlaten. Ze zijn met verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger is een van hen er slecht aan toe.

Israël laat weten dat de aanvallen gericht waren op een Iraanse basis in Syrië waarvandaan een drone was opgestegen. Het onbemande vliegtuig werd door Israëliërs onderschept en werd volgens hen ingezet om in te infiltreren op Israëlisch grondgebied. Een legerwoordvoerder van het land spreekt van een “schending van de Israëlische soevereiniteit”. Volgens het land “speelt Iran met vuur”.

Nieuwe aanvallen

Als reactie op het neerhalen van het gevechtsvliegtuig zou Israël volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een in Londen gevestigd nieuwsbureau, zeker twee aanvallen hebben uitgevoerd in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus. Het Israëlische leger zegt zelf zeker twaalf Syrische en Iraanse doelen bestookt te hebben. Syrische staatsmedia melden dat het Syrische luchtafweersysteem opnieuw in actie is gekomen na een “nieuwe daad van agressie van Israël”.

Een journalist van de commerciële Israëlische televisiezender Channel 10 meldt dat de Israëlische premier Netanyahu overleg heeft met zijn minister van Defensie en diens stafchef over de situatie.