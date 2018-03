Speeddate met 140 diplomaten

Achter kleine tafels zitten ze, keurig genummerd en naar werelddeel gerangschikt: Azië en Oceanië, tafel 1 tot 25, Europa 26 tot 74, Amerika 75 tot 97 en Afrika 98 tot 137. Het zijn terugkomdagen voor de ambassadeurs van Zijne Majesteit. Zo’n 140 Nederlandse gezanten bijeen in de voormalige Van Nellefabriek. Alwaar ze tips en informatie geven aan telkens wisselende ondernemers.

Speeddaten voor het bedrijfsleven, heet het. Elk kwartier een gong: tijd voor nieuwe gesprekspartners. In alle geroezemoes valt één plaats op door hemelse rust: het tafeltje van de Heilige Stoel. Sereen staren bruiswater en janhagels de voorbijganger aan. Onze ambassadeur in Vaticaanstad, prins Jaime de Bourbon de Parme, is weliswaar op de ambassadeursconferentie present, maar bij de speeddate laat hij verstek gaan. Ach, wat zou je ook als ondernemer: daten met de paus?

De VS zijn met zes tafels een van de best vertegenwoordigde landen. Een belangrijke handelspartner, en bovendien een natie met niet minder dan vier Nederlandse consulaten-generaal. De ambassadeur en zijn consuls staan een lange rij ondernemers te woord. Ook Iran was binnen een mum van tijd ‘uitverkocht’.

Een werelddeel verder zit de nieuwe ambassadeur in Ivoorkust, Robert van den Dool. Er schuiven een veevoerder-exporteur aan, een handelaar in cashewnoten, en nog zes anderen. „Het was als een Connexxionrit zonder plaspauze”, vertelt de ambassadeur na afloop. „Het voederbedrijf wil in Ivoorkust kippenvoer betrekken. Prima, want goed voor de lokale economie. Datzelfde geldt voor het plan van de cashewhandelaar, die zijn noten in Ivoorkust wil laten bewerken. Ik heb hen aan goede contacten kunnen helpen.”

Van Den Dool heeft „met eigen handen” de ambassade opgebouwd, nadat Ivoorkust wegens conflicten twaalf jaar lang geen Nederlandse vertegenwoordiging had. „Een ambassadegebouw vinden, een residentie zoeken, medewerkers inhuren, een netwerk opbouwen. Het ene moment praatte ik met de minister, het andere met de loodgieter.”

„Ach”, glimlacht Van den Dool, „ik denk dat ze niet voor niets een Rotterdammer naar Ivoorkust hebben gestuurd. Wij Rotterdammers weten immers van aanpakken.”