Speciale kunst voor de Rotterdamse metro

Katapulten, spuitbussen en waterpistolen gevuld met verf. Met dat gereedschap maakten 88 leerlingen van vijf scholen uit de regio Rotterdam een tien meter lang kunstwerk, dat vrijdag is onthuld door burgemeester Aboutaleb ter ere van het 50-jarige jubileum van de metro. Het is dit voorjaar te zien in de metro-remise aan de ’s-Gravenweg.

Het werk is een project van Henriëtte Vlessing, vakdocent handvaardigheid in het speciaal onderwijs en oprichter van de KunstPiloot. Daarmee maakt ze kunstwerken voor opdrachtgevers met leerlingen van speciale scholen. De opbrengst gaat naar een goed doel: in dit geval ruim 2.000 euro voor het Daniel den Hoed fonds.

„Als groepsleerkracht zag ik dat leerlingen een gezamenlijk doel nodig hebben”, vertelt Vlessing. „Dat werkt bindend. Daarnaast vind ik dat leerlingen met een beperking of stoornis zichtbaarder moeten zijn in de maatschappij. Zij willen bijvoorbeeld óók stage lopen.” Zo kwam ze op het idee voor de KunstPiloot, waarbij leerlingen niet alleen les krijgen in kunst maken, maar ook op bezoek gaan bij zowel de opdrachtgever als het goede doel. Tot nu toe deed ze twaalf kunstprojecten met speciale scholen uit de regio Rotterdam. Twee daarvan resulteerden zelfs in een expositie, in Museum Boijmans van Beuningen en in de Kunsthal.

Het kunstwerk dat de leerlingen voor de RET maakten bestaat uit vijf aluminium platen. Die symboliseren de nieuwe metrolijn Hoekse Lijn, die eind dit jaar rijden. Het werk is gemaakt door leerlingen van de Jozefschool (Hoek van Holland), SBO De Parasol (Maassluis), Het Spectrum (Vlaardingen), SO de Gelinckschool (Schiedam) en VSO Het Passer College (Rotterdam). Allemaal waren ze daar vijf lessen mee bezig.

Dat was heel leuk, zegt Elise Koornneef (10) van De Parasol. „Want het was geen spelling en taal, daar houd ik niet van. Wel van knutselen.” Het resultaat is mooi geworden, vindt haar klasgenoot Sil Voorhamm (11). Al houdt hij zelf vooral van de kunst van Vincent van Gogh – „iets heel anders”.

Yasseen Shasis (11) is iets minder enthousiast. Hij voetbalt liever dan dat hij knutselt. En de normale lessen vindt hij leuker. „Dan weet ik tenminste wat er gaat gebeuren.”

Correctie (15 februari 2018): in een eerdere versie van dit artikel stond dat de RET 50 jaar bestaat, maar dit klopt niet. De Rotterdamse metro bestaat 50 jaar. Hierboven is dat aangepast.