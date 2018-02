Sensatie Carlijn Achtereekte: goud op 3.000 meter, podium geheel oranje

De 28-jarige Achtereekte reed als enige van de Nederlandse vrouwen vóór de dweilpauze. Ze reed de race van haar leven. Als in trance reeg ze de snelle rondjes aaneen, tot ze in 3.59,21 juichend over de eindstreep kwam. Een high-five voor haar coaches Orie en assistent Bjarne Rykkje. Haar rechterwijsvinger priemend naar de hemel. „Voor jou”, leken haar lippen te zeggen, ongetwijfeld tegen haar in 2007 overleden moeder. Achtereekte reed de afgelopen jaren voor verschillende teams, kon uit haar slof schieten op de lange afstanden maar bleef in de schaduw van de echte top. Dit seizoen verruilde ze het sponsorloze Team Victory voor het topteam van Lotto-Jumbo. Met groot succes.

Zilver voor Wüst

Wüst leek in rit negen de tijd van Achtereekte te verbeteren, maar moest een razendsnel begin in de laatste anderhalve ronde bekopen. Met vertrokken gezicht gaf ze alles. Op de streep bleek het net niet genoeg. Assistent-coach Wouter Olde Heuvel sloeg met zijn hand hard op de kussens toen hij de tijd zag: 3.59,29. Wüst was zelf te vermoeid om snel overeind te komen. Ook Antoinette de Jong slaagde er in de voorlaatste rit niet in om onder de tijd van Achtereekte te duiken. Wel won de 22-jarige Friezin in 4.00,02 knap het duel van de Japanse Miho Tagaki, die haar favorietenrol niet kon waarmaken en in 4.01,35 pas als vijfde eindigde. In de laatste rit zette Martina Sablikova nog alles op alles, maar ook de Tsjechische superstayer kwam niet onder de tijden van de top drie uit Nederland, en eindigde in 4.00,54 als vierde.