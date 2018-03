Vervolging kan doorgaan voor moord op vrouwen in jaren 90

De 59-jarige Albert B., verdacht van de moord op twee vrouwen in Rotterdam ruim 25 jaar geleden, mag van de rechtbank strafrechtelijk worden vervolgd. De advocaat van B. had gevraagd om de vervolging van de man te schorsen, omdat hij geen idee zou hebben waar hij van wordt verdacht. „Wij vragen ons af in hoeverre hij begrijpt waar het over gaat en of hij beseft dat hij verdacht wordt van twee levensdelicten”, aldus zijn advocaat. B. werd vorig jaar april opgepakt voor de moord op de dakloze Berendina Stijger (45) in 1990 en de prostituee Francis Garcia-Hofland (22) in 1991. Een DNA-verwantschapsonderzoek zette de politie op het spoor naar de Schiedammer. Zijn naam werd aanvankelijk ook in verband gebracht met nog drie moorden op prostituees. (ANP)