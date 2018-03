Programma’s MVS Gaystation op Salto stijgen uit boven de rest

In het artikel over de publieke omroep Salto, vorige week zaterdag in de Amsterdambijlage, miste ik de markante inbreng van de langste leverancier van programma’s op dit podium: MVS Gaystation.

Tegelijk met de start van Salto in 1984 begon MVS met het maken van radio, later ook tv en internet. Bijna 34 jaar geeft MVS nu via Salto een integer en rijk geschakeerd beeld van de veelkleurige homogemeenschap in Amsterdam.

De emancipatie is in al die jaren niet zonder slag of stoot gegaan. Ik denk aan de dramatische jaren tachtig en negentig, toen vooral onder homomannen in onze stad honderden zijn gestorven aan de toen nog onbehandelbare ziekte aids. Ik denk ook aan het aanvankelijk moeizaam tot stand gekomen Homomonument, het homodocumentatiecentrum IHLIA (Internationaal Homo- en Lesbisch Informatiecentrum en Archief) dat intussen een professionele status heeft verworven in de OBA, de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht in 2001, eigen roze film- en zangfestivals, homostudies aan de universiteit, de Gay Games in 1998 en de jaarlijkse Gaypride, de vele clubs en cafés, sportverenigingen als Tijgertje, Upstream, Gay Swim Amsterdam, roze zorg voor ouderen en tal van andere evenementen en ontwikkelingen.

Waarbij onze stad een tijdlang voorop liep in de wereld, en het nu zaak is de verworven vrijheden zorgvuldig te koesteren en waar nodig te verdedigen. Uiteraard is er daarom ook aandacht voor minder positieve ontwikkelingen als toenemend geweld op straat, de moeilijke positie van homoseksuele vluchtelingen, het nog altijd heersende taboe in de sport, in orthodox gelovige kringen, en op scholen waar de woorden homo en gay de meest gebruikte scheldwoorden zijn. Strijdbaar was dan ook het verslag op MVS TV afgelopen weekend over de uitreiking van de Bob Angelopenning, door het COC georganiseerd in Paradiso, waar al deze thema’s aan bod kwamen.

MVS vervult mijns inziens een waardevolle rol door het brengen van al dit nieuws, met reportages en achtergronden die elders vaak nauwelijks aan bod komen. Informatief, maar zonder gepreek. Al dan niet met een lach of een traan, zoals in de legendarische Gay Dating Show van Hellun Zelluf begin jaren negentig, toen aids het heftigst om zich heen sloeg.

MVS geeft homoland in Amsterdam een eigen, herkenbare publieke stem en gezicht. Jong en oud, autochtoon en allochtoon, dom en slim, dik en dun, man, vrouw en alles daar tussenin. Dat doen ze dus op zoveel mogelijk kanalen: radio, tv en internet. Bovendien volledig non-profit door de inzet van tal van gemotiveerde vrijwilligers.

De meeste programma’s stijgen uit boven de veelal incident-gerelateerde aandacht in de overige media als het gaat om homoseksualiteit. Pareltjes zijn wat mij betreft Kulti Kulti (elke tweede zaterdag van 19.00 tot 20.00 uur op Salto-radio StadsFM) en Nieuws uit de Amsterdamse homowereld en ver daarbuiten (elke zaterdag op tv van 22.00 tot 23.00 uur op Salto 1), met een caleidoscoop aan reportages, interviews en archiefbeelden. Alles bovendien via internet terug te zien en te beluisteren: www.mvs.nl. Diversiteit op z’n best.

