Politie de grens over om cokesmokkel tegen te gaan

Nederlandse rechercheurs gaan vanuit het buitenland de groeiende cocaïnesmokkel naar Nederland proberen in te dammen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf zaterdag.

Een team van drie rechercheurs gaat sleutelfuncties vervullen om de toestroom van cocaïne naar Nederland en België te stoppen. Ze worden verspreid over drie landen: België, Spanje en Colombia. In Colombia wordt samengewerkt met de Amerikaanse drugsbestrijdingagentschap (DEA). Het team van rechercheurs start begin maart en na een half jaar volgt er een evaluatie over de werkwijze. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog gesprekken gaande zijn om ook rechercheurs in Panama en Dubai te stationeren.

“Het doel is upstream disruption, oftewel niet wachten tot de drugs in Nederland en België aankomen, maar al in de bronlanden tegenhouden”, zegt Wilbert Paulissen, hoofd Landelijke Recherche, in De Telegraaf.

De nieuwe aanpak is nodig omdat in de afgelopen twee jaar meer cocaïne dan ooit in beslag werd genomen. De politie laat weten dat het gaat om 80.000 kilo dat in de Nederlandse en Belgische havens is aangetroffen, met een straatwaarde van ruim vier miljard euro. Drugsvondsten die gedaan zijn door agenten op straat zijn daar niet bij opgeteld. “Het totale aantal ligt dus eigenlijk nog een fractie hoger”, aldus een politiewoordvoerder.

De cocaïnehandel lijkt daar echter niet onder te lijden, omdat de prijs voor een kilo cocaïne in Nederland gelijkgebleven is. Dat duidt er volgens Paulissen op dat er nog genoeg in omloop is.