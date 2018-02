Opmars Duitse skispringers bekroond met goud

De wind maakte zaterdagavond van het skispringen op de normale schans een loterij, maar zonder een toevallige winnaar. De Duitser Andreas Wellinger, die het hele seizoen al constant presteert, sprong na een wedstrijd met vele onderbrekingen pas na middernacht lokale tijd naar het goud. De grote verrassing: torenhoge favoriet Kamil Stoch uit Polen haalde niet eens het podium en werd vierde.

De wedstrijd in Pyeongchang haperde doorlopend. De wind draaide alle kanten op, wat de wedstrijdleiding om de haverklap tot startonderbrekingen dwong. Zo kon het gebeuren dat de ontknoping pas half één ’s nachts lokale tijd een feit was, zo’n anderhalf uur later dan gepland.

Wellinger, die zich als vijfde de finaleronde had geplaatst, trof het bij zijn tweede spong met de wind en vloog als een adelaar naar 113,5 meter. Met de 104,5 meter van zijn eerste sprong – toen nog maar goed voor een vijfde plaats – was dat ruim voldoende om goud op te eisen. Het zilver ging naar de Noor Johann Andre Forfang en het brons was voor diens landgenoot met een sierlijke krulsnor, Robert Johansson.

Geen toevalstreffer

Hoe goed de Noren ook sprongen – Daniel Andre Tande werd zesde – de beste van de avond was ontegenzeglijk Wellinger. Bepaald geen toevalstreffer, want de student uit Weissbach heeft bij 117 wereldbekerstarts 24 podiumplaatsen gehaald. Hij was alleen nog geen gretige winnaar. Tot zaterdagavond de wind in Pyeongchang hem in glanzende stijl naar het voorlopige hoogtepunt in zijn carrière droeg.

De olympisch kampioen is een exponent van een nieuwe, talentvolle generatie Duitse skispringers. Aan de basis van hun opmars staat de Oostenrijkse trainer Werner Schuster, die in 2008 als bondscoach werd aangesteld. Met veel geduld leidde hij jonge talenten als Richard Freitag, Karl Geiger, Markus Eisenbichler en Andreas Wellinger naar internationale hoogte.

Schuster kiest de weg van de geleidelijkheid en heeft oog voor innovaties. Hij trof het dat de selectie een hechte groep is met jongens die elkaar succes gunnen. De goede sfeer ziet de bondscoach als een voedingsbodem voor succes. Richard Freitag leek zich tot de succesvolste van het stel te ontwikkelen, met een totaal van acht wereldbekeroverwinningen. Hij was de enige die tijdens de Vierschansentoernee de dominante Stoch geducht tegenstand kon bieden.

Blakende vorm

Een lelijke val stagneerde zijn progressie. De crash ging in Freitags hoofd zitten, waarna een terugslag volgde. Welling nam het commando van de Duitse selectie moeiteloos over en meldde zich in blakende vorm in Pyeongchang. De wisselende omstandigheden op een koude zaterdagavond hadden op Wellinger zo weinig vat, waarna hij met zijn tweede sprong stijlvol naar de olympische titel vloog.

Wellinger reageerde vol ongeloof op zijn olympische titel. „Onbeschrijfelijk, ik kan het nog steeds niet begrijpen”, stamelde hij na afloop, om vervolgens zijn ploeggenoten in het succes te betrekken. „We gunnen elkaar het succes en steunen elkaar altijd. Zonder hen had ik niet gewonnen.”