Sneller geld vrij tegen werkdruk

Het kabinet heeft met de onderwijsbonden een akkoord bereikt over de werkdruk in het basisonderwijs. Minister Slob (Onderwijs, ChristenUnie) gaat al vanaf komend jaar meer geld vrijmaken voor het tegengaan van de werkdruk. De aangekondigde staking is nog niet van de baan. Er is volgens de bonden nog geen akkoord over salarisverhoging. Eerder al maakte het kabinet bekend dat het voor 2021 430 miljoen heeft klaarliggen om de werkdruk op scholen tegen te gaan. (NRC)