NRC Handelsblad en nrc.next: zoek de verschillen, met een vergrootglas

Was er nu ophef over „ras” op het Binnenhof of over „FvD”, de partij van Thierry Baudet, waar NRC Handelsblad het op hield? Beide varianten kon u lezen afgelopen week, de eerste woensdag in een kop in nrc.next, de tweede in die boven hetzelfde stuk in Handelsblad.

Het is een voorbeeldje van de kleine verschillen die er nog zijn tussen de twee NRC-kranten.

Ooit was nrc.next een eigen krant, met een eigen redactie, afwijkende toon en inhoud, bedoeld voor een jonger publiek. Die tijd is voorbij. De formule was een daverend succes toen de krant in 2006 werd gelanceerd, maar twaalf jaar later, met een journalistiek die op allerlei nieuwe, digitale manieren lezers probeert te bereiken, liggen de zaken heel anders.

De twee kranten zijn nu nagenoeg gelijkgetrokken en worden gemaakt door een en dezelfde redactie. Dat scheelt dubbel werk, maar het belangrijkste argument is strategisch: het moet de aantrekkingskracht van NRC vergroten op de ochtendmarkt, waar nog steeds de meeste nieuwe abonnees te halen zijn. Next dient nu dus als ochtendeditie van de middagkrant. (Het Wikipedia-lemma over next, dat nog spreekt van een aparte krant en redactie, mag trouwens nodig worden aangepast – iemand?)

Maar identiek zijn de kranten nog steeds niet, zoals lezers soms opmerken. Ander nieuws op de voorpagina, een ander stuk, of een andere kop of foto binnenin. Een kleine inventarisatie.

Het simpelste, meest logische verschil is uiteraard: een actuelere opening. Vandaar dat next maandag opende met nieuws over uitbreiding van Lelystad Airport, maar Handelsblad met de breuk tussen Nederland en Turkije. Een dag later legde een rapport over terugkerende jihadisten het af tegen de angst voor oververhitting van de beurzen. Woensdag brak het akkoord over een nieuwe Duitse regering in op de middag-voorpagina.

Een variant: een al gepubliceerd stuk uitbreiden of actualiseren. Dat moet maar spaarzaam – het idee is immers nu net om geen dubbel werk te doen – maar het gebeurt wel. Zo werd een stuk over de in opspraak geraakte islamkenner Tariq Ramadan dinsdag in Handelsblad uitgebreid met een extra alinea over zijn werkzaamheden in Rotterdam en voorzien van een betere kop. Nadeel: er komen dan toch weer verschillende versies van een stuk in omloop.

Maar er zijn drastischer wissels. Zo werd de bespreking van Wim Hazeu’s biografie van Lucebert, gepland voor de boekenbijlage van vrijdag, een dag naar voren gehaald in NRC Handelsblad omdat de Volkskrant die dag al met een stuk kwam. Gevolg: de bespreking stond een dag later wél in de boekenbijlage van next, maar was in de middageditie van Boeken vervangen door een ander stuk, dat weer niet in next komt (het staat al wel op nrc.nl). Zo mis je als lezer soms tóch nog iets – best ingewikkeld.

Behalve actualiseren is er natuurlijk corrigeren. Fouten uit next kunnen, nee moeten worden verbeterd voordat Handelsblad naar de drukker gaat. En dus werd PVV-leider Wilders in next van woensdag nog veroordeeld „wegens racisme”, maar in Handelsblad, correct, wegens „groepsbelediging en discriminatie”.

Boven een bericht over de dood van een autistische man werd de kop ‘Hulpinstanties schuldig aan dood autistische man’ vervangen door Autistische jongeman stierf – ondanks 25 hulpverleners. Terecht. Niet alleen is de tweede kop feitelijker, de eerste is ook een zogenaamd citaat dat in werkelijkheid door niemand in het bericht zo wordt uitgesproken; het is een parafrase (vandaar de haakjes) van de mening van nabestaanden. Maar: op nrc.nl bleef gewoon de eerste kop staan.

De term ‘ras’ zorgde in diezelfde editie dus voor nóg een wisseling, en dan zijn we in het domein van de metacorrectie: niet herstellen van een onjuistheid, maar een ander accent leggen of interpretatie aanbrengen. De kop Ongemak over ras op het Binnenhof (naar aanleiding van de clash tussen Baudet en minister Ollongren) werd veranderd in Ongemak op het Binnenhof over FvD. Waarom? Omdat ‘rassen’ niet bestaan, zegt de eindredacteur.

Ik weet niet of dat het goede argument is, maar ik vond de formulering „ophef over ras” ook curieus – alsof fracties elkaar schedelmetend in de haren vlogen. Toch, ophef over rassenpráát was er in elk geval wel, op het Binnehof, en daar ging het stuk over, meer dan globaal over „FvD”.

Ook hier bleef op nrc.nl gewoon de eerste kop staan. Maar ja, als de edities identiek willen zijn, verdient het natuurlijk aanbeveling ervoor te zorgen dat dezelfde versie ook alle platforms haalt.

Tot slot is er het nieuws-met-een-knipoog, dat soms ook wordt vervangen. Een bericht over Manneken Pis in next werd woensdag verruild voor een klacht over Harvey Weinstein. Sneu voor het Manneke, pech voor Harvey.

Toch nog de klos, ondanks de gestroomlijnde edities.

De lezer schrijft ... Over de ‘banneling’ Het woord „banneling” dat u gebruikt past niet bij de voormalige Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont. Hij is op de vlucht. Hij heeft de Spaanse rechtsorde geschonden en wist wat hem te wachten stond: gerechtelijke vervolging. Rafael Lechner Portosín (Galicië, Spanje)