M/V van de week

Wie

Marleen Barth, ex-voorzitter Eerste Kamer fractie PvdA

Waarom

Omdat ze deze week opnieuw negatief in de publiciteit kwam. Ging het vorige week om gestuntel rond de huur van de burgemeesterswoning in Wassenaar, nu betrof het haar afwezigheid/vakantie tijdens het belangrijke donorwetdebat. Alhoewel ze in beide gevallen volgens haarzelf niets verkeerds had gedaan, trad ze toch per direct af als PvdA-senator.

Hoe

Met waterverf op extra ruw papier. Lekker nat werken en steeds opnieuw verf aanbrengen, tot de gewenste patronen zijn ontstaan. Detaillering is op zulk papier niet goed mogelijk – en in dit geval ook niet nodig.