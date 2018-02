Kim Jong-un nodigt Zuid-Koreaanse collega uit

De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in uitgenodigd voor een gesprek in Pyongyang. De uitnodiging werd volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap afgegeven door Kims zuster Kim Yo-jong, die momenteel te gast is op de Olympische winterspelen in Zuid-Korea.

Kim Yo-jong bracht de uitnodiging mondeling over en zei volgens het persbureau dat haar broer “vanaf het spoedigste moment” bereid is om Moon Jae-in te ontvangen in de hoofdstad Pyongyang. Het zou de derde keer worden dat er een zogenaamde inter-Koreaanse top wordt gehouden. In een begeleidende brief liet de Noord-Koreaanse leider weten dat hij wil werken aan het verbeteren van de relatie tussen de twee Korea’s.

Dialoog met de VS

De Zuid-Koreaanse president Moon heeft laten weten de uitnodiging te accepteren en in beraad te gaan over de voorwaarden voor zo’n top. Daarnaast heeft Moon gezegd dat Noord-Korea er verstandig aan zou doen om de dialoog met de Verenigde Staten te hervatten.

“Een spoedige hervatting van de dialoog tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea is ook nodig om de relaties tussen Zuid- en Noord-Korea te verbeteren.”

Vrijdag ontmoetten de Noord-Koreaanse delegatie de Zuid-Koreaanse leider al op de eretribune bij de openingsceremonie in Pyeongchang. Beelden van de handdruk tussen Moon Jae-in en Kim Yo-jong gingen de wereld over.