Israël slaat terug, Poetin roept op tot kalmte

Israël meldt dat het zaterdag grote schade heeft toegebracht aan de Syrische luchtverdediging, nadat eerder op de dag een Israëlische F-16 was neergehaald. De reactie van Israël is de “meest significante aanval” in zijn soort in Syrië sinds de Libanese oorlog in 1982. Dat heeft de hoogste Israëlische luchtmachtgeneraal gezegd, schrijft de BBC.

De Israëlische F-16 werd volgens Israël door het Syrische luchtafweersysteem uit de lucht geschoten. Dat gebeurde nadat Israël aanvallen had uitgevoerd op een Iraanse basis in Syrië. Daarvandaan zou een drone zijn opgestegen voor een spionageactie in Israël. De piloten van het Israëlische vliegtuig, dat neerstortte in het noorden van Israël, konden het toestel tijdig verlaten. Ze zijn met verwondingen opgenomen in een ziekenhuis.

Israël reageerde met twaalf aanvallen in Syrië op zowel Syrische als Iraanse militaire doelen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had zaterdag een ontmoeting met de militaire leiders van zijn land. Hij liet weten dat Israël vrede wil, maar dat het zich zal verdedigen “tegen elke aanval tegen ons”.

Poetin maant tot kalmte

De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag met Netanyahu gebeld om de situatie te bespreken. Poetin maande Israël tot kalmte, meldt persbureau Reuters op basis van informatie van het Russische persbureau Interfax. Poetin zou Netanyahu hebben gezegd dat iedere stap richting een nieuwe confrontatie in de regio moet worden vermeden.

Volgens de Verenigde Staten heeft Israël het volste recht zichzelf te verdedigen, liet een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De VS maakt zich “grote zorgen over de geweldsescalatie van vandaag bij de Israëlische grens”.