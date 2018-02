House of Cards-acteur Reg E. Cathey (Freddy) overleden

Acteur Reg E. Cathey is op 59-jarige leeftijd overleden. De acteur leed aan longkanker en overleed in het ziekenhuis, zo melden Amerikaanse media zaterdagochtend.

Cathey speelde de rol van de stugge restauranteigenaar Freddy Hayes in de Netflix-serie House of Cards, waarvoor hij in 2015 een Emmy Award ontving. Vooral zijn samenspel met hoofdrolspeler Kevin Spacey wordt geroemd.

Spacey en Cathey speelden ook allebei in de thriller Se7en. Daarnaast was Cathey bekend van zijn acteerwerk in de HBO-series Oz en The Wire. In The Wire speelt hij de rol van Norman Wilson, de adviseur van een politicus in Baltimore. Cathey speelde zijn laatste rol vorig jaar in de verfilming van het boek The Immortal Life of Henrietta Lacks.

Beau Willimon, een van de hoofdproducenten van House of Cards, roemt de overleden acteur op Twitter. Hij noemt Cathey “enig in zijn soort” en een “fontein van talent”.