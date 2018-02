Hoe slecht geklede journalisten de overheid aanpakken

Het Oscarseizoen is aangebroken. Kanshebber voor meerdere gouden beeldjes dit jaar is The Post, net als in 2016 (Spotlight) een film over journalistiek, waarin verslaggevers zich opwerpen als onverschrokken waakhonden die ten strijde trekken tegen een machtige overheid.

Dat critici en de pers met films als The Post weglopen is begrijpelijk - ze tonen immers een romantisch en heldhaftig beeld van de eigen beroepsgroep. Seth Meyers, de presentator van Late Night, snapt de vervoering ook. In zijn programma gaat hij een stap verder en presenteert hij zijn eigen versie van de Oscarwaardige journalistenfilm.

Koffie als brandstof

In de sketch Newspaper Movie komen alle clichés voorbij: rokerige redactiezalen vol mannen - en vooruit, een enkele vrouw - die, gekleed in overhemden met korte mouwen, koffie slurpen uit plastic bekertjes, oneindig veel en lang telefoneren en natuurlijk typen.

De verslaggevers verlaten ‘de krant’ alleen voor ontmoetingen met ‘bronnen’ (de heilige graal voor iedere verslaggever) of het uitwisselen van staatsgevoelige informatie. En dat doen ze natuurlijk zo onopvallend mogelijk. ‘s Avonds een degelijk maal op tafel? Daar hebben de “beschermheren van de democratie” helemaal geen tijd voor. In plaats daarvan draait alles om de publicatie van dat ene verhaal.

Bekijk hieronder de sketch Newspaper Movie: