FC Utrecht wint van PEC Zwolle

In de Eredivisie heeft FC Utrecht zaterdagavond met 2-1 gewonnen van PEC Zwolle. De beide thuisgoals vielen al vroeg in de wedstrijd. In de zeventiende minuut maakte Gyrano Kerk de 1-0 in de Galgenwaard, in de 23ste minuut scoorde voor Utrecht Zakaria Labyad.

PEC kreeg in de derde minuut van de extra tijd nog een strafschop; Mustafa Saymak bracht daarmee de eindstand op 2-1. Het is de tweede overwinning op rij voor FC Utrecht en daarmee vindt de club weer aansluiting met de subtop in de Eredivisie. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong staat nu nog één punt achter op PEC, de nummer vijf op de ranglijst.

PSV wint ook

Koploper PSV won zaterdagavond uit bij hekkensluiter Sparta Rotterdam met 1-2. De thuisploeg kwam wel als eerste op voorsprong. In de zesde minuut scoorde Kenneth Dougall voor de Rotterdammers. Maar een paar minuten voor rust maakte PSV gelijk via Steven Bergwijn. In de 56ste minuut zette Bergwijn de Eindhovenaren op 1-2.

Bij PSV viel Hirving Lozano uit met een blessure, maar de medische staf van de koploper denkt dat hij komende zaterdag gewoon weer mee kan doen tegen sc Heerenveen. Lozano is met dertien doelpunten topscorer van de Eredivisie.

Heracles herstelt zich

Heracles Almelo won thuis met 1-0 van Willem II door een doelpunt van Vincent Vermeij in de 45ste minuut. Hiermee heeft Heracles zich hersteld van de pijnlijke nederlaag van woensdag bij NAC Breda (1-6). Willem II slaagde er niet in verder afstand te nemen van de onderste plaatsen van de ranglijst. Het elftal van de vertrekkende trainer Erwin van de Looi won woensdag nog overtuigend van VVV-Venlo (3-0).

0-0 en 1-1

Bij AZ tegen VVV-Venlo werd zaterdagavond niet gescoord. Sc Heerenveen tegen Roda JC Kerkrade eindigde in 1-1. Voor Roda scoorde Maecky Ngombo in de 35ste minuut; in de 74ste minuut bracht Arber Zeneli de thuisploeg op gelijke hoogte.

Zondag worden vier wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Ajax neemt het op tegen FC Twente, Excelsior speelt tegen NAC Breda, Vitesse tegen Feyenoord en FC Groningen tegen ADO Den Haag.