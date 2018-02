Een telefoontje voor olympisch goud

In de schaduw van de toppers

„Ik wist dat het tot de mogelijkheden behoorde”, zegt Achtereekte na afloop. Bijna net zo verrassend als haar gouden race zelf. Want wie had vooraf gedacht dat Achtereekte bij een Nederlandse ‘clean sweep’ op de openingsafstand van de vrouwen als eerste zou eindigen? Al jaren rijdt ze meestal in de schaduw van de gekende toppers, voor ploegen als Op is Op Voordeelshop, het Clafis van Jillert Anema of vorig jaar nog het sponsorloze Team Victorie. Bij momenten kon de stayer uit het Overijsselse Lettele gruwelijk uit haar slof schieten, zoals met zilver op de WK afstanden in 2015. Maar olympisch goud?

Toch belde Orie haar terug, en was hij snel overtuigd van de mogelijkheden om Achtereekte naar Lotto-Jumbo te halen. „Ik zat meteen een rekensommetje te maken.” Samen met de ook al nieuwe Yvonne Nauta beschikte hij ineens over een kansrijk stayersduo. „Ik had wel een bepaald idee.”

Tot Nauta in de zomer op gruwelijke wijze haar been breekt tijdens het maken van schaatssprongen op de training. „Verschrikkelijk wat er met haar is gebeurd”, zegt Orie met iets breekbaars in zijn stem. „En dan dit”, doelt hij op het succes van Achtereekte. Ja, hij is er emotioneel van. „Dit is geweldig. Ze geven hun hele leven er voor op.”

Waarom Achtereekte per se naar de ploeg van Orie wilde? „Ik voelde dat ik iets nieuws nodig had als ik dat laatste stapje wilde maken. Niet dat ik kwakkelde, maar ik had moeite om fit en stabiel te blijven. Jac monitort alles heel goed. Dat geeft rust en vertrouwen. Want ik weet al langer dat ik heel goed kan schaatsen en dat ik echt kan meedoen. Dus zijn we het avontuur aangegaan en dat is nu mooi uitgepakt.”

Tussen alfamannetjes

Van kleinere teams ineens in een team dat vorig jaar bij de mannen alle wereldtitels won, met Sven Kramer, Kjeld Nuis en Jan Smeekens. „Carlijn is echt hartstikke sociaal”, typeert Orie. „Ze is heel makkelijk. ‘Het zal wel’, zie je haar dan denken. En tussen alfamannetjes als Kramer of Nuis? „Ze laat die jongens lekker lullen, maar als ze te ver gaan, pakt ze ze wel aan. En ze traint altijd heel hard. Als je dat niet doet, krijg je in een team problemen met de mannen. Soms trainde ze zelfs te hard. In het begin haalde ze het einde van de week niet eens. Een ander trainingsprogramma, dat is een grote stap.”

In Inzell reed Achtereekte in oktober nog een zwakke tijd van 4.14 op de drie kilometer. Maar vanaf de seizoenstart ging het beter. „Stabiele ritten, niet speciaal. Het OKT goed, EK prima, allemaal oké-ritten. Maar ik hoopte dat Jac me hier in topvorm zou brengen. Dat is gelukt.”