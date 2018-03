Een nu noodzakelijke Shakespeare

In haar regie van Othello (1603) bij Het Nationale Theater benadrukt Daria Bukvic het contrast tussen blank en zwart. Zij kiest voor de zwarte acteur Werner Kolf in de titelrol als de Moor. Kostuums en pruiken van de blanke spelers zijn krijtwit. Aan stalen masten wapperen witte vaandels die Othello’s macht in een witte wereld symboliseren. Aan het slot is alles onttakeld. Met deze Othello en eerder met Race brengt Het Nationale Theater discussies over racisme naar het hart van het toneel. Daria Bukvic en haar cast laten zien hoe irrationele angsten en vooroordelen onze zienswijze beïnvloeden. Dat maakt haar Othello onontkoombaar.

Theater

Othello van Shakespeare door Het Nationale Theater. Tournee t/m 31/3. Inl.: hnt.nl

●●●●●