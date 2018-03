Dorst door vorst

Klimatologische uitersten beheersen het nieuws. In Kaapstad dreigt dorst door de al jarenlang aanhoudende droogte. De drie miljoen inwoners zijn op rantsoen gezet. Zij mogen dagelijks nog maar vijftig liter water verbruiken, in plaats van de gebruikelijke tweehonderd. De lokale overheid heeft niet snel genoeg maatregelen getroffen, zo klinkt het verwijt. De kranten kondigden aan dat er inmiddels 200 waterafhaalpunten in de stad zijn aangewezen waar de inwoners terecht kunnen als over twee maanden ‘Dag Nul’ aanbreekt.

Ook berichten zij trouwens dat de droogte de dorst naar politieke macht heeft vergroot. Mmusi Maimane, de leider van de Democratische Alliantie, heeft het op de stoelpoten voorzien van partijgenoot Patricia de Lille voorzien, tevens burgemeester van Kaapstad. Hij beschuldigt haar van wanbeleid.

Aan de andere kant van de wereld zorgde ‘het weer’ eveneens voor problemen in de categorie vloeibaar. Alleen dreigen daar louter wijnliefhebbers de dupe van te worden. Hun toekomstige dorst is echter te wijten aan vorst. Bordeaux verwacht voor de 2017 oogst bijna een halvering van het volume ten opzichte van het jaar daarvoor. In april is twee ochtenden met vorst een groot aantal wijnranken, die dankzij een warme maart al flink in de knop stonden, fataal geworden. In plaats van de ‘normale’ hoeveelheid van gemiddeld 760 miljoen flessen voorziet het oogstjaar 2017 in 300 miljoen stuks minder.

Geschatte financiële schade: 1,6 miljard. Gereputeerde domeinen zoals Fieuzal in Pessac Léognan, Chantegrive in Graves en Corbin in St. Emilion oogstten helemaal niets of heel weinig. Wat doet de liefhebber dan? Wellicht Corbin uit 2014 kopen. Daar is nog van. En de prijs is – nog – prettig. Aan de mededeling van Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux dat de prijzen voor 2017 niet te veel verhoogd worden, omdat er anders marktaandeel verloren wordt aan Chili en Argentinië, zou ik niet te veel waarde hechten.