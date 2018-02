De beugel is er net uitgehaald. De jonge vrouw laat een stralende lach zien. Als dank heeft ze een grote doos chocolaatjes meegenomen. „Tsjonge, wat een grote doos!”, roept een van de assistentes uit. De vrouw kijkt er met een peinzende blik in haar ogen naar. „Ja”, zegt ze, „ik wilde ook eigenlijk een kleinere doos. Maar ze hadden geen andere.”

