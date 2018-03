Een oud-wethouder van Den Bosch die dinsdag werd opgepakt op verdenking van lekken van informatie rond de benoeming van de Bossche burgemeester Jack Mikkers (VVD) in juli 2017, is vrijdag vrijgelaten. De 64-jarige blijft verdachte in de zaak, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

In november vorig jaar zijn telefoons, computers en een iPad van de verdachte in beslag genomen tijdens een huiszoeking door de rijksrecherche. (NRC)