Debuut van 32 Jungfrauen en 32 Jungherren

Eigenlijk is ‘debutantenbal’ onjuist, zegt Martin van Pernis, voorzitter van de Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland en oud-topman van Siemens. Officieel heet de feestavond in Noordwijk ‘Wiener Ball’.

Debuteren gebeurt natuurlijk wel: 32 jonge vrouwen en 32 jonge mannen presenteerden zich vrijdagavond aan de ruim 500 aanwezigen in Huis ter Duin. Met onder meer een quadrille (een formatiedans) en een Weense wals. De Jungdamen in enkellange witte jurken, de Jungherren in rok. Ze oefenden sinds oktober voor deze avond.

Volgens Van Pernis is het een misverstand dat het hier om een huwelijksmarkt voor de elite en de adel zou gaan. Debuteren is hier in Noordwijk ‘voor het eerst meedoen’ aan de maatschappij, niet ‘jonge huwbare vrouwen voorstellen’.

Dat laatste was (en is) het doel van de Engelse debutantenbals. „In Oostenrijk was het zo dat je door te dansen liet zien dat je volwassen was,” zegt Van Pernis. Al zijn er natuurlijk uit de vijftig edities van dit Wiener Ball wel huwelijken voortgekomen. „Je moet ergens tegen elkaar aanlopen.”

In Oostenrijk worden zo’n 450 bals gehouden, iedere beroepsgroep heeft er één.

In Noordwijk – het grootste Wiener Ball buiten Oostenrijk – is het ‘ons kent ons’ (de debutanten van vorig jaar dragen debutanten van dit jaar voor). En er komen volgens Van Pernis „zakenmensen met relaties”. Al kan je ook een kaartje kopen à 75 euro voor entree zonder zitplaats, oplopend tot 1.950 euro voor een tafel van tien in de loge, exclusief eten en drinken.