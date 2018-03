‘De reden dat ik vegetarisch kook is dat ik echte worst gewoon niet zo lekker vind’

Naomi Arnoldussen (25): „Ik eet bijna geen brood. Dat beschimmelt snel en ik heb een kleine vriezer. Het is ook slecht voor mijn bloedsuikerspiegel, want ik krijg snel honger nadat ik brood heb gegeten. Daarom neem ik ’s ochtends yoghurt met havermout. Niet de ongezonde versie met een laagje suiker, maar echt havermouthavermout.”

Ik zie ook allerlei groenten: prei, boerenkool. Ben je altijd zo gezond?

„Ik snoep niet veel, maar bastognekoeken kan ik moeilijk weerstaan. Net als ‘Little Willies’ van De Vegetarische Slager. Misschien is het beter voor de wereld ofzo, maar dat is niet de reden dat ik vegetarisch kook. Ik vind echte worst gewoon niet zo lekker.”

Wat ga je nog meer kopen?

„Voor mijn kat Flint heb ik ander grind nodig waar de poeplucht niet zo lang in blijft hangen. Hij kan alleen op mijn balkonnetjes naar buiten. Zielig? Hij is nooit echt buiten geweest, dus ik denk niet dat hij het mist. Het is een luie kat. Hij slaapt heel veel.”

Moet je Flint nog met iemand delen?

„Ik woon met een vriendin, maar hij is in principe van mij. Ik heb Flint vijf jaar geleden met mijn ex gekocht. We hadden afgesproken dat ik hem zou krijgen als we uit elkaar zouden gaan. Een bezoekregeling? Ik geloof niet dat hij daar behoefte aan had.”