Dé kunstbeurs van Nederland

Het nieuwste van het nieuwste in de kunst is dit weekend te zien in Rotterdam. Art Rotterdam, de belangrijkste kunstbeurs van Nederland, beleeft dit jaar haar negentiende editie. In de Van Nelle Fabriek tonen op de Main Section zo’n 75 galeries nieuw werk van opkomende en ook gevestigde kunstenaars. De overige secties van de beurs worden vormgegeven door een jonge of gerenommeerde curator. Je kunt er kunst kopen in prijzen variërend van pakweg honderd tot vele duizenden euro’s.

Art Rotterdam T/m 11/2 in de Van Nelle Fabriek. Zie: artrotterdam.com