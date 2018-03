De Gnomes tegen de Mosquitoes

In 1938 logeerden oud-wereldkampioen José Raúl Capablanca en zijn vrouw, de Russische prinses Olga Chagodaef, in een hotel in Parijs. Op een middag kwam Savielly Tartakower langs. Die had een schaakspelletje bij zich en stelde voor een partijtje te spelen. Capablanca speelde nooit zomaar, hij had thuis niet eens een schaakspel, maar nu stemde hij toe.

Hij won, schreef de notatie op het papier van hotel Regina en gaf die aan Olga. „Sinds mijn kindertijd is alles wat ik deed opgeschreven. Deze partij is alleen voor jou. Bewaar hem goed, dan kun je er ooit een mooi juweel voor kopen.”

Bijna vijftig jaar later, in 1987, bood Olga de notatie te koop aan voor tienduizend dollar. De prijs werd aanvankelijk niet gehaald, maar later misschien wel. In ieder geval kwam de notatie terecht bij de Amerikaanse verzamelaar David DeLucia. Vreemd overigens dat Capa en Tarta niet blind speelden, wat moderne schakers zouden doen.

Wereldkampioen Magnus Carlsen is veel rijker dan Capablanca ooit was, maar het zou niet bij hem opkomen dat een partijtje van hem na vijftig jaar geheimhouding tienduizend dollar op zou moeten brengen. Vaak speelt hij op een dag tientallen partijen op het internet en iedereen kan die zien. Vrijdag is hij begonnen aan een vijfdaagse Fischerandom-match tegen Hikaru Nakamura; zijn schaakhonger lijkt onverzadigbaar.

Verder organiseert de website chess.com op het internet een wedstrijd voor 32 stedenteams die in januari begon en in april zal eindigen. Het zijn niet de minsten die daar spelen. Carlsen komt uit voor de Norway Gnomes, oud-wereldkampioen Anand voor de Mumbai Movers.

Carlsen had tien punten uit tien partijen toen hij eind januari in de match tegen de Amsterdam Mosquitoes zijn meerdere vond in de Nederlander Wouter Spoelman.

Magnus Carlsen - Wouter Spoelman, PRO League 2018, 15 minuten + per zet 2 seconden

1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d3 Pc6 4. g3 d5 5. De2 Pge7 6. Lg2 g6 7. h4 h5 8. 0-0 Lg7 9. e5 Pf5 10. c3 b6 11. Lg5 Dc7 12. Te1 La6 13. a4 Ph6 14. Pa3 Pg4 15. Lf4 0-0 16. Lh3 Dd7 17. Pc2 d4 18. c4 Lb7 19. Lxg4 hxg4 20. Ph2 Pxe5 Zonder dit stukoffer zou zwart weinig voor zijn pion krijgen. 21. Lxe5 Dc6 22. f3 Ambitieus. Met 22. De4 Dxe4 23. Txe4 Lxe4 24. Lxg7 Kxg7 25. dxe4 kon wit een iets beter eindspel bereiken. 22...gxf3 23. Df2 f6 24. Lxd4 Wit geeft het stuk terug, want na 24. Ld2 e5 zou zwart een geweldig centrum krijgen. 24...cxd4 25. Pxd4 Dd7 26. Pxe6 Tfe8 De stelling is te moeilijk voor een vluggertje. Na 26...Dxd3 27. Tad1 Dxc4 28. Td7 Tf7 29. Txf7 Kxf7 30. Pxg7 Ld5 zou het gelijk staan. 27. Pxg7 Kxg7 28. d4 Te2 29. Txe2 fxe2 30. Te1 Een ernstige fout. Na 30. d5 zou wit in het voordeel zijn. 30...Dc6 31. d5 Dxc4 32. Txe2 Met 32. Dxe2 Dxd5 33. De7+ Kg8 34. De6+ kon wit de schade beperken. 32...Dxd5 33. Te7+ Kg8 Nu heeft wit geen verdediging.

Zie diagram

34. Kf1 Ook na 34. Txb7 Dxb7 staat wit verloren. 34...La6+ 35. Kg1 Lb7 Even een zetherhaling. 36. Kf1 Tc8 Zwart heeft alles in de aanval. 37. Te1 Dh1+ 38. Ke2 Tc2+ 39. Kd3 Txf2 40. Txh1 Lxh1 Wit gaf op.

Oplossing: 1. Lf2 Dh5 2. Pf6+ en zwart gaf op, want na 2...gxf6 3. Tg3+ zou hij zijn dame verliezen.