Dag 2 Winterspelen: Knegt en Wüst gaan voor goud

Itzhak de Laat alsnog door naar finale Goed nieuws: Itzhak de Laat gaat alsnog door naar de finale van de 1.500 meter shorttrack, dankzij straffen voor de Hongaar Sandór Liu en de Chinees Wu Dajing. Wow, scratch that. Na straf mag ook De Laat naar finale 1.500 meter. Twee Nederlanders dus in die finale. Wordt druk op het ijs: negen man. Maar maximale score, knap. #os2018 @nrc — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) February 10, 2018

Knegt door naar olympische shorttrackfinale, De Laat redt het niet Sjinkie Knegt doet wat er van hem verwacht wordt: in de halve finale voor de 500 meter finisht hij ruim voor zijn concurrenten Fauconnet en Liu, waarmee hij zich plaatst voor de olympische finale. De eerste finaleplaats voor #TeamNL! @sjinkieknegt plaatst zich voor de finale op de 1.500m! #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/WrdEV1MAWG — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 10, 2018 Itzhak de Laat redt het niet: in de halve finale wordt hij derde - wat net niet genoeg is voor een finaleplaats.

Schulting en Van Ruijven uitgeschakeld, Van Kerkhof door Van de drie Nederlandse shorttracksters die deelnemen aan de 500 meter bij de vrouwen is alleen Yara van Kerkhof erin geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales. Van Kerkhof werd tweede in haar heat, en moest alleen de Russin Sofia Prosvirnova voor zich laten - die uitkomt onder de Olympische vlag. Topper! @yaravkerkhof gaat met een tweede plek door naar de kwartfinale. #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/tAXI7rAUcU — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 10, 2018 Ook Lara van Ruijven leek op een tweede plek af te koersen, maar viel in de voorlaatste ronde stil. De Duitse Anna Seidel kon haar daardoor net voorblijven. Suzanne Schulting had nog minder geluk. De 25-jarige Groningse kwam hard ten val in de eerste voorronde. Veel tijd om te herstellen heeft ze niet, over een uur start het onderdeel relay bij de vrouwen. Ai, @suzanschulting onderuit. #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/zamFYToEaO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 10, 2018

Knegt en De Laat door naar halve finale De Nederlandse shorttrackers Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat hebben zich zaterdag geplaatst voor de halve finales bij de 1.500 meter shorttrack. In een volgepakte Gangneung Ice Arena werd De Laat tweede en finishte Knegt als derde. De heat van Knegt werd getekend door twee valpartijen, waardoor er in de laatste ronds nog drie schaatsers over waren. De valpartijen gingen buiten Knegt om, waardoor de derde plek genoeg is voor een plaats in de volgende voorronde. Jongens, echt, het geluid is belachelijk. Wow. Dit zijn nog maar de voorrondes, maar het is overweldigend. Itzhak de Laat door naar halve finales 1.500 meter, vlak achter Zuid-Koreaan Hwang, winnaar van twee wereldbekerwedstrijden 1.500 dit seizoen. #os2018 @nrc — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) February 10, 2018

Eerste gouden medaille uitgereikt De Zweedse langlaufster Charlotte Kalla gaat de geschiedenisboeken in als de eerste sporter die op de spelen in Pyeongchang een gouden medaille kreeg uitgereikt. Op de twee keer 7,5 kilometer langlaufen was Kalla sneller dan tweevoudig olympisch kampioen Marit Bjørgen. Er was brons voor de Finse Krista Pärmäkoski. And the first Olympic gold medal of the Winter Olympic Games #PyeongChang 2018 goes to…. Sweden's Charlotte Kalla pic.twitter.com/chQOsnKX4C — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 10, 2018 Vier jaar geleden ging de eindstrijd bij de Winterspelen in het Russische Sotsji ook tussen Bjørgen en Kalla. Toen moest de Zweedse genoegen nemen met zilver.

Zuid-Korea onderzoekt wifi-storing openingsceremonie De Zuid-Koreaanse organisatie van de Spelen doet onderzoek naar een storing van het wifi-netwerk tijdens de openingsceremonie. De organisatie laat aan persbureau AP weten dat het ministerie van Defensie en een team beveiligingsexperts de storing onder de loep nemen, die 45 minuten voor het begin van de openingsceremonie plaatsvond. Volgens een woordvoerder zijn de systemen inmiddels "genormaliseerd" - het zou gaan om "een probleem met het interne systeem". Verder werd geen toelichting gegeven. AP suggereert dat het om een mogelijke cyberaanval zou gaan - dit wil de organisatie niet bevestigen. Geen wifi tijdens openingsceremonie Om schade aan de technische systemen te voorkomen, is een aantal servers uit voorzorg afgesloten. Hierdoor was de officiële website van de Spelen op dat moment slecht te bereiken. Ook bezoekers van de openingsceremonie merkten de uitval - het was op sommige momenten niet of nauwelijks mogelijk om verbinding te maken met het wifi-netwerk. Ik zou graag nu al updates sturen, maar de wifi ligt er op de tribune volledig af. Ook zijn mijn handen bevroren. Daarover straks meer. Want de kou is hier een groot ding vanavond. @nrc #OpeningCeremony — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) February 9, 2018 Ook stond aanvankelijk in het draaiboek dat er aan het begin van de ceremonie ook drones gebruikt zouden worden. Dit is uiteindelijk alleen aan het einde gedaan.

Niek van der Velden breekt bovenarm Niek van der Velden heeft bij de laatste training een zware breuk aan zijn rechter bovenarm opgelopen. De snowboarder wordt daar nu aan geopereerd, in bijzijn van teamarts Cees Rein van den Hoogenband. In een verklaring meldt NOC*NSF zaterdagochtend dat Van der Velden na de operatie terug naar huis vliegt. Volgens teamarts Van den Hoogenband valt er nog weinig te zeggen over zijn herstel: "Niek moet zeker nog een nacht in het ziekenhuis blijven. Naar verwachting zal hij ergens de komende week naar huis in Nederland kunnen reizen. Het is nu binnen twaalf uur na zijn val te vroeg om iets te zeggen over de genezing." Van der Velden is met 17 jaar de jongste sporter in de Nederlandse olympische ploeg. Niek van der Velden met zijn trainers tijdens een training op Phoenix Snowpark in voorbereiding op de Spelen. Foto ANP / Vincent Jannink

Programma zaterdag 10 februari En zo ziet het gehele programma er deze zaterdag uit: 08.15 uur: langlaufen, 15 km skiatlon vrouwen

11.00 uur: shorttrack 1.500 m mannen kwalificatie met Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat.

11.44 uur: shorttrack 500 m vrouwen kwalificatie, met Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Suzanne Schulting.

12.00 uur: schaatsen 3.000 m vrouwen, met Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong, Ireen Wüst

12.15 uur: biatlon vrouwen 7,5 km sprint

12.21 uur: shorttrack 1.500 meter mannen halve finale

12.52 uur: shorttrack relay 3.000 meter vrouwen, met Team NL in actie.

13.28 uur: shorttrack 1.500 meter mannen finale

13.35 uur: schansspringen kleine schans mannen

(Nog) geen olympisch debuut Niek van der Velden Snowboarder Niek van der Velden had de eerste Nederlander moeten zijn die in actie kwam bij deze Spelen, maar in plaats daarvan vond hij zich terug in het ziekenhuis. Tijdens een training vlak voor de kwalificatie bij het onderdeel slopestyle kwam hij ten val en raakte een schouder uit de kom. Drama rond snowboarder en olympisch debutant Niek van der Velden. Valt tijdens warming-up en wordt afgevoerd naar ziekenhuis. Diagnose: schouder uit de kom. #datzijnookdespelen — Henk Stouwdam (@HenkStouwdam) 10 februari 2018 In zijn woonplaats Nispen zat een volle kroeg te wachten op zijn verrichtingen, maar het olympisch debuut van de 17-jarige Van der Velden ging dus op het allerlaatste moment niet door. Mogelijk kan hij over anderhalve week nog wel in actie komen op het onderdeel Big Air.