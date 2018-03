Boete van 81 miljoen euro voor vliegtuigbouwer Airbus in corruptiezaak rond verkoop Eurofighters aan Oostenrijk

Het Openbaar Ministerie in München heeft vliegtuigbouwer Airbus een boete opgelegd van ruim 81 miljoen euro, in een zaak over vermeende corruptie rondom de verkoop van gevechtsvliegtuigen aan Oostenrijk. In 2003 verkocht Airbus Defense & Space, de militaire tak van het bedrijf, achttien Eurofighter Typhoon straaljagers aan het Oostenrijkse ministerie van Defensie. Sinds 2012 onderzoekt het parket van München, samen met autoriteiten in Wenen, of tijdens het aanbestedingstraject van de gevechtsvliegtuigen steekpenningen zijn betaald aan Oostenrijkse ambtenaren en politici. Na jaren onderzoek concludeert het OM dat geen concreet bewijs is gevonden van betaling van smeergeld. Wel is duidelijk dat in de aanbesteding „compensaties” zijn betaald aan Oostenrijk, voor vier miljard euro. Er was onvoldoende controle op de twee brievenbusfirma’s van Airbus die deze betalingen regelden. Het parket verwijt Airbus plichtsverzuim in het toezicht. Airbus stemt in met de boete. (NRC)