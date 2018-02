Busongelukken Java en Hongkong: tientallen doden

Bij een busongeluk op het Indonesische eiland Java zijn zaterdag ten minste 27 mensen omgekomen. Zestien anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Van een aantal gewonden zou de toestand kritiek zijn. Dat meldt persbureau AP op basis van politie-informatie.

Het ongeluk gebeurde op een kronkelige helling in het Subang-district, in het westen van Java. Volgens de lokale politiechef verloor de motor van de bus vermogen bij het oprijden van de heuvel en rolde het voertuig achteruit. Vervolgens stortte de bus naar beneden.

De slachtoffers zijn door politiemensen, soldaten en medisch personeel uit de omgekeerde bus gehaald. In het voertuig zaten ruim veertig lokale toeristen. Door slechte wegen en het niet opvolgen van verkeersregels gebeuren er relatief veel verkeersongelukken in Indonesië.

Zeker achttien doden in Hongkong

In Hongkong kwamen zaterdag zeker achttien mensen om bij een busongeluk, meldt persbureau Reuters. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens de politie vijftien mannen. Tientallen anderen raakten gewond.

Dode lichamen worden weggevoerd na het busongeluk in Hongkong. Foto Alex Hofford/EPA De dubbeldekkerbus in Hongkong kwam op zijn kant terecht. Foto Alex Hofford/EPA Reddingsmensen aan het werk na het busongeluk in Hongkong. Foto Reuters

Het ongeval, waarbij de bus op zijn kant terechtkwam, gebeurde op een van de belangrijkste snelwegen in het noorden van de stad. Brandweermensen moesten het dak opensnijden om de laatste inzittenden te kunnen bevrijden. Het is een van de ernstigste verkeersongelukken in Hongkong in jaren. Mogelijk reed de chauffeur veel te hard.

Het busbedrijf heeft laten weten dat de familie van ieder slachtoffer omgerekend een schadevergoeding van ongeveer 8.300 euro ontvangt. Ook zal het bedrijf zelf een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van het ongeluk, beloofde een woordvoerder.