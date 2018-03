Webwinkel Amazon start met eigen bezorgdienst in de VS

Internetwinkel Amazon is van plan een eigen bezorgdienst op te zetten en daarmee de concurrentie aan te gaan met koeriersbedrijven als UPS en FedEx. Bronnen rond het bedrijf hebben dat tegen The Wall Street Journal gezegd. De nieuwe dienst gaat Shipping With Amazon of SWA heten en begint deze maand in Los Angeles. Winkels kunnen er voor kiezen om Amazon hun pakketjes bij klanten thuis te laten bezorgen. Bedrijven die spullen verkopen via de webwinkel van Amazon worden de eerste klanten. Amazon wil dat SWA nog dit jaar in meerdere steden in de VS beschikbaar komt. Over eventuele stappen in Europa werd niets gemeld. Amazon heeft al een eigen vloot vrachtvliegtuigen en ontwikkelt drones die pakketjes bij klanten thuis moeten brengen (ANP)