De rode Tesla van Elon Musk ging deze week dan wel met een raket de lucht in, de aandelenkoers van het bedrijf zelf zakte 8,6 procent. De resultaten van de elektrische autofabrikant vallen weer eens tegen. Het opstarten van de productie van Model 3 pakt duur uit. Het bedrijf lijdt daardoor het grootste kwartaalverlies ooit.

Was dit een efficiënte corrigerende tik, of komt er meer? Geen opgewonden beursanalist die het echt weet. Afgelopen week daalden alle grote indexen fors, de Dow Jones-index voorop. Het is niet zozeer de daling, als wel de volatiliteit die opvalt. Anderhalf jaar lang was heel kalm op de beurs, maar nu bewegen de koersen wild op en neer.

Eén bedrijf profiteert volop van de ‘correctie’ van afgelopen week: handelshuis Flow Traders. De „uptick in market activity” leverde het bedrijf uitzonderlijke resultaten op, schreef het in de jaarcijfers. De koers steeg met meer dan 16 procent.

Aandelen dalen, de bitcoin stort in. Goud geldt als veilig. Goudhandelaren melden hordes bezorgde bitcoinbezitters op de stoep. Toch daalt de goudkoers. Dat komt door de sterke dollar, zeggen analisten.

Helena Foukes wordt de nieuwe topvrouw van het Canadese winkelconcern Hudson's Bay, dat recent warenhuizen opende in Nederland. Eerder werkte zij eerder voor investeerder CVC Capital. Hudson's Bay wees deze week een bod af van het Oostenrijkse Signa op de Duitse warenhuisketen Galeria Kaufhof.

40 procent daalde de verkoop aan consumenten van navigatiebedrijf TomTom in het laatste kwartaal van 2017, naar 91 miljoen euro. De consumententak van TomTom kwakkelt al jaren, het bedrijf richt zich steeds meer op zakelijke dienstverlening.

Twitter, het platform waarop hele democratieën worden bestuurd, heeft voor het eerst in z’n twaalfjarige bestaan winst gemaakt. Goed nieuws, waar de koers sterk door steeg. Maar nog steeds komen er te weinig gebruikers bij , vallen advertentie-inkomsten tegen en heeft het bedrijf last van fake news, nep-accounts en scheldpartijen.

121 miljard dollar biedt de Amerikaanse chipmaker Broadcom voor branchegenoot Qualcomm. Die wees het bod af, maar is wel bereid om volgende week te praten over een eventuele overname. Qualcomm is zelf bezig met de overname van het Nederlandse NXP voor 47 miljard dollar.

aex-index 518,33 punten / - 7,62% Het begon in Amerika en het sloeg snel over naar Europa en Azië: kelderende beurskoersen. Het had voor de verandering eens niet te maken met slechte economische prognoses, maar juist met angst voor oververhitting, inflatie en – als gevolg daarvan – het einde van het tijdperk van lage rentestanden.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. AkzoNobel | +1,6% 2. Gemalto | - 0,3% 3. Ahold Delhaize | - 1,8% 4. Vopak | - 2,5% 5. RELX | - 2,7% Tekenend voor de sterke koersdalingen deze week is dat vier van de vijf grootste stijgers in koers daalden. Zij zijn de kleinste dalers. Alleen AkzoNobel kon een plus noteren, dankzij verrassend goede cijfers voor het vierde kwartaal van 2017. Na alle onrust rond de afwijzing van het bod van PPG en de wisseling in de top steeg het bedrijfsresultaat met 30 procent. Dat is vooral te danken aan de chemietak, die onder druk van aandeelhouders wordt verkocht.

DALERS VAN DE WEEK 1. KPN | -9,0% 2. SBM Offshore | -8,4% 3. Boskalis | -8,2% 4. Altice | -8,1% 5. Galapagos | -7,7% KPN was deze week de grote verliezer. Er waren geen nieuwe cijfers, wel verlaagde de Amerikaanse bank Bernstein het koersdoel van 2,80 naar 2,50 euro. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kwam donderdag met cijfers en verwacht dit jaar een omzetstijging; dat werd goed ontvangen op de beurs. In 2017 daalde de omzet wel nog met 17 procent.

Samengesteld door en . Foto’s , beeldbewerking NRC