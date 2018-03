Krakers mogen nog blijven

De krakers van het ADM-terrein in het Amsterdamse Westelijk Havengebied kunnen in afwachting van een bodemprocedure voorlopig blijven zitten. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.

De rechter oordeelde vorig jaar dat de krakers weg moesten omdat de eigenaren huurders hadden gevonden voor de 1997 gekraakte vrijplaats. Een deel van de bewoners ging tevergeefs in beroep tegen de ontruiming. Maar het lijkt er niet op dat op korte termijn ondernemingen zich zullen vestigen op het ADM-terrein, stelt de raad. Het scheepsreparatiebedrijf dat delen van het terrein moet gaan gebruiken, heeft nog niet de vergunningen om te beginnen.

Daarom mag de „hechte gemeenschap”, waaronder gezinnen met kinderen, voorlopig blijven zitten. In totaal wonen en werken op het ADM-terrein ongeveer tweehonderd mensen. Hoe lang de krakers precies mogen blijven, is niet duidelijk. Wel is het gebruik van het terrein „eindig" en moet de groep in de tussentijd op zoek naar andere huisvesting. (NRC)